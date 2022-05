Supruga vođe Azova: Zarobljen je, ali je živ! Čuli smo se, pitao me jedno pitanje i veza je pukla

Katerina Prokopenko, supruga vođe Azova, Denisa Prokopenka, rekla kako je njen suprug, koji se sve do prošlog tjedna borio u lučkom gradu Mariupolju, živ i nalazi se na teritoriju pod kontrolom Rusije, piše The Times of Israel.

Prokopenko kaže da ju je suprug pitao kako je, ali se veza prekinula prije nego joj je stigao reći išta o sebi. Ona kaže da je telefonski razgovor bio moguć zbog sporazuma između vlada Ukrajine i Rusije i zahvaljujući posredovanju Crvenog križa, koji je posjetio neke od ukrajinskih boraca koji su se predali.

Iz čeličane Azovstal u opkoljenom Mariupolju predalo se ukupno 959 boraca, objavilo je rusko ministarstvo obrane u izvješću. Među njima je ukupno 80 ranjenih, a 51 vojnik prebačen je u bolnicu.

Prokopenko se ranije sa suprugom čula dok je s ostalim borcima držao položaj u čeličani. Tada je rekla da joj zvuči kao da se oprašta.

- Rekao je da će me zauvijek voljeti. Ludim zbog svega ovoga, činilo se kao da se oprašta - rekla je tada zabrinuta Prokopenko, a ovim se pozivom uvjerila da je za sada ipak dobro

