Supruga župana: 'Djeca me ne podržavaju i to me najviše boli'

Mara Tomašević (58) vidno je iscrpljena. Dok korača mostom zaključanih ljubavi u Požegi, ni u jednom trenutku se ne smije.

Posljednje dvije-tri godine, otkako je skupila hrabrosti i izašla u javnost pa sve do okončanja suđenja za zlostavljanje njezinu bivšem suprugu, požeško-slavonskom županu Alojzu Tomaševiću, bile su noćna mora. Dugogodišnje vrijeđanje, batine, omalovažavanje... Sve je to ostavilo traga na inače krhkoj ženi.

- U meni je jednog dana pukao film zbog preljuba, zbog toga sam mu rekla da ću ga uništiti. To što me često tukao tijekom cijelog našeg zajedničkog života, prvi put me udario na našoj maturalnoj zabavi... Vjerojatno ga ne bih zbog toga nikad prijavila. Ne bih skupila hrabrosti.

'Udarce bih još i trpjela'

Trpjela bih te udarce i sva poniženja koja mi je znao pričiniti, ali preljub i njegovo negiranje veze s drugom ženom prelilo je čašu. Naša kći ima 35 godina, on je ušao u vezu s mlađom od nje, mislim pet ili šest godina... Za sve imam dokaze i ona je bila najčešći povod naših svađa - počinje priču Mara i nastavlja:

- Kad sam ga otkrila u preljubu, on je poludio. Počeo mi je govoriti da sam luđakinja, da to nije istina i da se idem liječiti. Da, godinu dana sam mu govorila da ću ga uništiti. Može on to pobijati, ali ja imam dokaze, čitala sam njihove SMS-ove, sretala ih skupa u automobilu...

Razgovaramo sa žrtvom u Požegi samo nekoliko dana nakon što je njezin, još uvijek suprug, osuđen na Općinskom sudu u Slavonskom Brodu na kaznu zatvora od deset mjeseci, odnosno dvije godine uvjetno.

- Kazna je takva kakva je, nepravomoćna je, ali više ne želim razmišljati o tome niti imam snage. Ipak, dokazala sam da su i takvi poput mojega supruga dodirljivi i da im se ipak može stati na kraj. Svaki dan dobivam podršku iz cijele Hrvatske, javljaju mi se žene koje su u sličnoj situaciji, pitaju me za savjet kako da izađu iz takvog problema... Voljela bih im svima pomoći, no morat će prve korake prema svojem izbavljenju same poduzeti...

'Kako je samo ispao bijedan'

Najgore od svega, kaže Mara, bile su posljedice koje je njezin istup u javnost imao po odnose s bliskim krugom ljudi, pa čak i s vlastitom djecom.

- Kroz sve ove mjesece i godine, koliko je trajalo ovo suđenje, shvatila sam tko su mi istinski prijatelji i koliko se ljudi boje njegova utjecaja. Ono što me najviše boli je što mi je izostala podrška moje djece. Shvaćam na neki način i njih, otac im je i sigurno ga vole, isto kao i ja. Znali su za puno toga što mi je činio i kako se ponašao prema meni, pa i za udarce koje sam primala. Saznali su i za preljub, ali su, nažalost, zažmirili na to. Očito misle da je to njemu dopušteno. Ne znam kako bi se tek odnosili da sam nešto takvo učinila ja. Meni, kao kršćanki, nikad nije palo ni na pamet da ga prevarim. Iskreno, i na samu pomisao bilo me je strah od onoga što bi mi učinio. Definitivno to ne bih nikad uradila. Teško mi je i to što je iskoristio i našu unučad, kad je na sudu čitao pismo našeg unuka. Došle su mi suze na oči, bilo mi ga je u jednom trenutku žao, koliko je ispao bijedan, kako se samo lovio za slamku spasa, No nije mu to pomoglo - rekla je Mara Tomašević.

Pisala je mail i premijeru, prvom čovjeku Alojzova HDZ-a Andreju Plenkoviću, ali isprva nitko u vladajućoj stranci nije reagirao.

- Napisala sam mu da ga maknu, neka se dogovore u četiri oka, da nitko ništa ne zna. U međuvremenu su bili izbori i moj suprug je bio dobar kandidat, i naravno da je Plenković to prešutio. Kad sam vidjela da neće reagirati HDZ, odlučila sam sve dati novinarima. Što se tiče SMS-ova koje sam pisala suprugu, priznajem da se nekih i stidim, ali one su izraz očajne, prevarene i postiđene žene - priča tihim glasom Mara Tomašević dodajući kako joj je žao što nije od nasilnog supruga otišla nakon prvog udarca koji je dobila.

Neizdrživo vrijeđanje

Mara nerado o tome priča, ali dugogodišnje zlostavljanje, vrijeđanje i omalovažavanje ostavili su strahovite posljedice. Zamislite samo situaciju - nakon što je Mara Tomašević napokon prijavila supruga - u kojoj Alojz dobije dvomjesečnu sudsku zabranu prilaska na manje od nekoliko metara, a uredno sjedi u njihovoj dnevnoj sobi i mijenja programe na televiziji. Tad su još živjeli pod istim krovom, situacija je bila mučna. Neizdrživa. Na kraju se Alojz iselio.

“U nakani da je omalovaži učestalo je govorio da je luđakinja, da je glupa kravetina, budala, glupača, fizički je nasrtao na nju, hvatao je rukama za vrat i stiskao te je šamarao, govorio da će je ubiti, izbosti i rasparati joj grkljan”, stoji u presudi Alojzu Tomaševiću koji - unatoč svemu - ostaje na funkciji kao požeško-slavonski župan iz redova vladajućeg HDZ-a. Dokaz je to nefunkcioniranja sustava u Hrvatskoj kad je u pitanju zaštita žena. Na sudu je nedvojbeno utvrđeno - ona je žrtva zlostavljanja, i to dugogodišnja. A počinitelj je i dalje župan požeški.