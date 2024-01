Supružnicima u Gorskom kotaru serval napao mačku: 'Udarala sam ga palicom, bilo je krvi...'

Zadnjih se dana društvenim mrežama širi snimka neobične mačke za koju govore da je viđena u Gorskom kotaru. Zapažena je u mjestu Mrzla Vodica a raspravlja se je li divlja mačka, serval ili ris.

- Ovo je sigurno serval. Moguće da je križanac, ali se čak usudim tvrditi da je čisti serval. Čak je moguće da je to serval koji je negdje u šestome mjesecu pobjegao iz Slovenije - rekao nam je ranije stručnjak Branimir Reindl, koji je prije četiri godine i sam uhvatio jednog odbjeglog servala u Turopolju.

Bračnom paru Katarina i Paolo Schrobogna koji žive u mjestu Mrzla Vodica, je u jutarnjim satima 4. siječnja napadnuta mačka Buba stara sedam godina, piše Novi List.

'Ujutro 4.siječnja negdje oko sedam sati i pet minuta iz hodnika sam čula komešanje: kao neki cvilež i mijaukanje što mi je odmah bilo čudno, iako se danilo, nisu to bili tipični zvukovi. Otvorila sam ulazna vrata i odmah uočila životinju sa crnim točkama na sebi, neobičnim ušima i crvenkasto smeđe dlake kako davi našu mačku Bubu. Ona je voljela spavati vani, točno ispred ulaza gdje sam joj napravila udobni i topli ležaj. Istoga trena uzela sam palicu koju koristim za hodanje jer imam zdravstvenih problema te ju krenula udarati, no ta životinja nije odustajala. Po svuda je bilo dlaka, krvi, a ja sam jednostavno svim snagama pokušavala odvojiti tu životinju od naše mačke. Zadnjim udarcem, ona se malo odmaknula i tu je naša Buba iskoristila priliku i pobjegla' - rekla je Katarina.

Nadodala je i kako ju je potom uhvatio i strah jer nakon što je njena mačka pobjegla, životinja za koju smatra da je serval - ostala je gledati u nju te je puhala, ne bojeći se ništa.

- Vidi se da je to kako bi se reklo pitoma, kućna životinja jer nije se bojala niti jednog mojeg poteza, dapače nekako me gledala kao što sad ja njoj tu smetam. Nije plaha bila niti najmanje, čak se malo približila i zato sam ju mogla dobro vidjeti i uočiti da nije ris, nego serval. Našu mačku Bubu smo sakrivenu u jednoj rupi pronašli tek predvečer, a ne mogu ju ni dotaknuti, ne da se, boli ju i jako cvili. Morati ćemo do veterinara i nadati se da će ovo preživjeti. Koliko sam pričala sa našim susjedima, svi su počeli ljubimce unutar kuća zatvarati jer nikad ne znaš - poručila je na kraju naše večernje posjete Katarina Scrobogna.