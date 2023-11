'Suradnja s Mostom bila bi smrt za SDP. To bi bila izdaja svih vrijednosti koje zastupamo'

Jesu li to ovjerili kod javnog bilježnika? Nisam primijetio da jesu. Kad bude dokument ovjeren, onda ću moći puno konkretnije razgovarati, ironičan je bio čelnik SDP-a Peđa Grbin komentirajući izjave Nikole Grmoje (Most) da bi nakon izbora "mogli progutati" savez sa SDP-om, ali bez Možemo. No nije rezolutno odbio tu mogućnost. Podsjetimo, Most je 2015. godine prije izbora kod javnog bilježnika ovjerio izjavu kako neće koalirati ni s HDZ-om ni sa SDP-om, a potom je dva puta osigurao HDZ-u formiranje većine i vlade.

- U ovoj kampanji stalno će se događati da netko izleti s nečime, da nešto lane. Mi imamo svoj program, od ekonomskih pitanja, standarda građana, do ljudskih prava, prava nacionalnih i seksualnih manjina, građanskog odgoja. S onima koji prihvaćaju naše stavove možemo razgovarati, a hoćemo li se dogovoriti, to u ovom trenutku ne mogu reći, ali naše polazne točke su jasne - rekao je Grbin.

Ideološke razlike

Naveo je kako izbori tek predstoje, a nakon njih će se razgovarati o postizbornim koalicijama.

- Ako sad tražite da vam odgovorim da idemo s Mostom u sljedeću vladu, takav odgovor ne možete dobiti jer njemu prethode razgovori - dodao je Grbin.

Most i SDP ideološki nisu na istoj strani, a na to je podsjetio i Grbin.

- Imamo stranku koja zagovara seljačke straže. Nama je to potpuno neprihvatljivo, već u startu teško je zamisliti nekakvu bližu suradnju. Imamo stranku koja ne vjeruje u dosege suvremene medicine, mi u njih vjerujemo. Dakle, još je teže zamisliti neku suradnju, ali neću vam odgovoriti prije izbora kako će izgledati razgovori nakon izbora jer prvo moraju odlučiti građani. Moramo čuti njihov glas pa odlučiti što i kako dalje - kazao je Grbin.

Koalicija je neodrživa

Suradnja s Mostom bila bi izdaja svih vrijednosti koje SDP zastupa. To bi bio još jedan čavao u lijes SDP-a, odnosno smrt za stranku, stav je ugovornika s Iblerova trga. Smatra da bi se SDP i njihov čelnik trebali jasno odrediti protiv te suradnje, čak i kad bi Most bio jedina šansa za formiranje većine, pa i buduće vlade. Takva koalicija bila bi neodrživa budući da, osim želje za rušenjem HDZ-a, dvije stranke nemaju drugih zajedničkih točaka.

- To bi bio eksperiment koji ne bi ništa dobro donio SDP-u. Smatram da je ovo očajnički potez Nikole Grmoje i ekipe kako ne bi ostali vječni gubitnici - smatra sugovornik s Iblerova trga. 