Susjed: 'Ministrov sin mi krišom ostavlja smeće pod prozorom!' Ministrov sin: 'On je maliciozan'

Susjed optužuje da mu sin najbogatijeg ministra baca smeće ispod prozora, a Gordan Grlić Radman demantira: "Moj sin je lijepo odgojen. Svako jutro kad idem na kavu ja ponesem vrećicu, dvije smeća".

<p>Ministar vanjskih poslova <strong>Gordan Grlić Radman</strong> zadržao je titulu najbogatijeg ministra i u ovoj Vladi, a među nekretninama u njegovoj imovinskoj kartici spominje se i vikendica u Baškoj Vodi. Tamo je njegov sin Ante proteklih dana boravio. </p><p>Doveo je prijatelje, družili su se. Izlazili vani, odlazili na plažu. Barjak na kući je kao i uvijek vijorio, čak su bili i tihi, nisu nikakav incident izazvali, ali svejedno su našli način da naljute susjede. Preciznije, jednog susjeda. </p><p>Vikendica Grlića Radmana koju je njegova supruga donijela u dotu, opkoljena je drugim kućama na predjelu Rogač. U tom dijelu Baške Vode je mali urbanistički kaos. Automobilom ne možete doći ni blizu. Morate parkirati, a onda nekoliko minuta pješačiti. Naporno je, to je nekakvo brdo, prolazite uzbrdice i nizbrdice, prava je tlaka ondje dolaziti, pogotovo ljeti. A sada zamislite da morate izaći baciti smeće. Bit ćete prisiljeni prošetati strmih dvjestotinjak metara do prvih kontejnera.</p><p>A Grliću Radmanu mlađem se to, ako je vjerovati priči susjeda, nije dalo:</p><p>- Bio je tu s ekipom i svaki dan su bacali smeće ispred moje kuće. Nisan zna čije je. Ja bi to nosio ća, do kontejnera. Da mi ne smrdi. Mislio san da je možda neki turist ostavio - priča nam 65-godišnji mještanin<strong> Mladen Marušić</strong>. On, umirovljenik, morao je tegliti niz te strmine tuđe smeće. Kao da mu nije dosta i njegovog! </p><p>- Ja san tri dana kupio to smeće. Nisan zna čije je. A onda je jučer moja žena čula kako klapaju boce. Izašla je vanka, gleda, vidi njega. Sina od Grlića Radmana. Došao je iz svoje kuće i stavio to smeće isprid naše. I pita ga ona "šta to radiš?!" a govori on "ma to su samo boce". Ali bilo je tu svega. Bilo je tu kikirikija, kupusa glavica, to san ja sve pobaca. Smrdilo je nenormalno! A bilo je i staklenih boca. Krcato. To je jako teško nosit. On je govorio da će ih ostaviti tu, da ih neko pokupi. Pa šta ih ima onda isprid mog prozora stavljat? Neka ih stavi isprid svoje kuće, pa neka ih od tamo uzimaju. Ma to je za podivljat - zgroženo će Baškovođanin.</p><p>Sad su, kaže, Grlić Radman i prijatelji otišli iz Baške Vode, ali zadnje kese smeća ostale su na ljetovanju: </p><p>- Eno ih. Ja ih neću više nosit! Neka stoje. Zva san komunalne redare. A on, kad je priča s mojom ženom, obeća je da će pokupit kad bude iša ća. Ali nije. Nema in auta, nema ni njih. Samo smeće. Moja žena mu je objasnila da su kontejneri gore, poviše, di svi mi odnosimo kućni otpad, 200 metara dalje. Kako ja to svaki put uredno nosin? Ne bi mi na pamet palo ostaviti nekome prid kućon. Turisti kad dođu to ne rade. A Grliću Radmanu hrvatska zastava na kući visi 24 sata u danu - dodao je Marušić. </p><p>Za komentar smo upitali ministra vanjskih poslova države članice Europske unije, <strong>Gordana Grlića Radmana</strong>: </p><p>- Moj sin je bio dole s prijateljima, ali ne mogu vjerovat da bi si dopustio takvo ponašanje. Odgojen je lijepo. To je pristojan mladić svjestan svojih postupaka. Ne bi bilo razloga da se uopće izlaže takvim radnjama kojima bi narušavao ugled. Mislim, pa moj sin zna kamo će nosit smeće - izjavio je šef hrvatske diplomacije. I dodao: </p><p>- Uostalom, ne treba ga daleko nositi jer dolje imamo jednu gospođu koja živi iznad Južnjačke (to je beach bar, op.a.) koja nam daje svoju kantu na korištenje. Ona nas čak i potiče da bacamo u njenu kantu. A s druge strane, postoji zajednički kontejner koji je sto metara niže, kod hotela Dubravke s lijeve strane. Imaju i s gornje strane, ispod Vatrogasnog doma kontejneri, samo nisam siguran jesu li u funkciji. Svako jutro kad odem na kavu u misto ponesem vrećicu, dvije smeća - kazao je donedavni veleposlanik Hrvatske u Njemačkoj i Mađarskoj. </p><p>Pitamo je li možda u svađi sa susjedima pa da mu žele napakostiti, ali kaže da dolazi na more dolazi kako bi se odmorio, a ne upuštao u svađe. </p><p>Ispitali smo i prvoosumnjičenog <strong>Antu Grlića Radmana.</strong> Sin našeg cijenjenog diplomata oštro demantira ove optužbe: </p><p>- Kao prvo to su potpune gluposti. Kao drugo taj je čovjek jako maliciozan jer je u sporu s mojim djedom. Ja nikakvo smeće nisam ostavljao pred njegovom kućom. Ostavljao sam smeće ispred svojeg ulaza. A onda sam pitao njegovu ženu gdje stoji kanta. Sad da se etiketira neko smeće mojim imenom... mislim stvarno! Smeće ja uvijek nosim u kantu tamo gdje se nosi i to je to. Taj čovjek ima namjeru isprovocirati svaki mogući sukob. Ja kao <strong>Ante Grlić Radman</strong> izjavljujem da to nije istina - odrješito će Ante Grlić Radman.</p><p>Kažemo da je susjed poslao fotografije na kojima se vidi dosta praznih boca alkohola. </p><p>- Prvi put čujem. Mi boce inače ostavimo pored kante, ali ne ispred ničijeg ulaza. Da ima u tome ikakve istine, zar ne bi mene nazvao prije nego novinare? Ja tog čovjeka nisam vidio cijele ove godine. Vidio sam njegovu suprugu i pitao sam je za smeće. Di je. Ali nisam ga ostavio ispred njene kuće. Mislim, ostavljanje smeća ispred nečije kuće... šta vam to ne zvuči smiješno? </p><p>- Zvuči jako smiješno. Pretpostavili smo da vam se ne da ići do škovaca - odvratili smo. </p><p>- Ma neee, pa uvijek kad idem na plažu bacim smeće. Usput mi je. Kad mi dođu prijatelji, nekoga od njih zadužim za smeće. To se zna kak se nosi. A to je smeće mogao i on tamo stavit - prebacio je smrdljivu lopticu Grlić Radman mlađi. </p>