Susjeda ubojice s Lemić Brda: Ujutro se potukao sa suprugom, a u podne su se čuli pucnjevi

Ivica Pavlačić-Para (68) sinoć je napravio stravičan zločin na Lemić Brdu kada je vatrenim oružjem usmrtio svojeg bratića Stjepana Lemića, teško ranio 65-godišnjaka te pucao na više obiteljskih kuća. Jedna od njih je i Marija Pavlačić koja sa svojom majkom živi u kući nasuprot pokojnog bratića te Stjepana P. kojega je ranio u glavu. Za Jutarnji list svjedočila je o cijelom događaju, a prisjetila se i prijašnjih problema koje je imala s ubojicom.

- Prije dvadeset godina mi je htio ubiti muža jer ga je optužio da mu je ljubovao sa ženom. Stala sam mu pred pušku i otela mu je. Prošle godine mi je htio ubiti majku, samo zato jer je iz našega cvijeća tjerala njegove kokoši. Prijavila ga je policiji, ali sam je natjerala da povuče prijavu. Znate zašto? Rekao mi je: Ako ne povuče prijavu pobit ću ti sve troje unučadi! Prestrašila sam se jer sam znala da je to bio kadar učiniti- svjedoči Marija.

Sinoć su čuli pucnje, a potom joj je banuo pred kuću s puškom u ruci.

- Rekao mi je ovako: Suseda bok! Sve sam rešio, babu ću ti ubiti, a tebe jedino neću. Gledam u njega ne znajući da je upravo napravio pokolj. Valjda zato jer sam mu i u utorak posudila 50 eura, mene je odlučio poštedjeti. Uglavnom, uletjela sam u kuću sklanjati majku, a on je krenuo pucati po kući, po donjem dijelu, katu i crjepovima.

Svjedoče kako je 'dan ludila' počeo još u jutarnjim satima, kada se potukao sa svojom nevjenčanom suprugom.

- Ona mi je vikala: Maco, Maco, pomozi! Onda je pobjegla u šumu. To je bilo oko 10 sati, oko 14 sati on je otišao u grad. Mama je čula pucnjavu popodne, ali je mislila do on to puca po šumi kao obično.

Kaže da je policiju zvala odmah nakon pucnjeva, oko 17.45, ali im je trebalo sat i pol da dođu.

- Opet sam zvala, rekli su da su u mojem dvorištu i da se ne bojim. I bili su, ali su valjda samo pratili stanje. Ali što mi to vrijedi kada on i dalje puca. Onda je došlo do zatišja od pucnjeva nekih 20 minuta. On je počeo pjevati: "Gori gora, gori borovina"! Onda su se opet čula dva pucnja. Vidjela sam da gori krov njegove kuće - govori Marija.

Paru poznaje gotovo 50 godina i tvrdi da je često pucao i prijetio ljudima bez ikakvog razloga.

- Ne znam koga nije napao i s kime se nije potukao - svjedoči gospođa Marija.

