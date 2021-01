Čula se jaka detonacija, kao kad avion probija zvučni zid. Svi smo se uplašili. Izašla sam te vidjela čovjeka kako leži na zemlji i trese se.

Ispričala nam je to šokirana susjeda Milorada A. (71) iz Pakraca.

On je u srijedu ujutro nakon 9 sati u Ulici Jana Žiške bacio bombu na trojicu djelatnika HEP-a koji su mu s nalogom došli isključiti struju, a potom je pobjegao u kuću.

Dvojica radnika u dobi od 52 i 55 godina odmah su prevezena u bolnicu u Pakracu, a treći muškarac (53) naknadno je zatražio liječničku pomoć.

Jedan ima dva gelera u glavi i dva u trbuhu

- Otrčala sam u kuću po deku da pokrijem čovjeka, da ne leži tako na hladnoj zemlji. Vidjela sam da se drugi drži za uho, išla mu je i krv, a treći je klečao. On je, za to vrijeme, stajao na prozoru na katu kuće i gledao. Mogu vam reći da mi nije bilo svejedno. Mogao je s tom bombom pogoditi i našu kuću. Što bi bilo da sam izašla - kaže susjeda.

Radnik HEP-a kojega je teško ozlijedila bomba prebačen je na neurokiruršku intenzivnu jedinicu KBC-a Zagreb, a iako je trenutačno stabilno, životno je ugrožen.

Dva gelera ima u glavi i dva u trbuhu pa liječnici neprestano prate njegovo stanje da vide u kojem smjeru će se razvijati. Gelere u ovom trenutku ne planiraju vaditi, osim ako ne izazovu krvarenje

Operativni zahvat vađenja gelera uslijedit će tek kroz neko vrijeme, ali kad i kako ovisi o tome kako će teći oporavak ranjenog pacijenta, doznajemo u KBC-u Zagreb.

Muškarca koji je bacio bombu odmah je uhitila policija te ga privela u postaju na kriminalističko istraživanje, dok je na mjestu događaja započeo očevid, koji je trajao do poslijepodnevnih sati.

Tijekom dana su pretražiti i njegovu kuću kako bi vidjeli skriva li još ilegalnog oružja. Iz požeško-slavonske policije poručuju da će, po završetku kriminalističke istrage, o detaljima izvijestiti javnost.

Iz Opće županijske bolnice Pakrac doznali smo da je jedan radnik u životnoj opasnosti.

Živio je sam

- U četvrtak ujutro zaprimili smo trojicu radnika na koje je bačena eksplozivna naprava. Jedan ima višestruke rane od šrapnela po cijelom tijelu, a drugi ima rane od šrapnela na desnoj strani abdomena. Oni su obojica za sada stabilno. Treći pacijent ima višestruke ozljede i životno je ugrožen te je prebačen u KBC Zagreb - rekla nam je ravnateljica bolnice Marina Major.

U ulici gdje je muškarac živio, kao i u obližnjoj Psunjskoj ulici, svi su stanari šokirani njegovim postupcima.

- Nikad nismo s njim imali problema. Istina je da je bio malo čudan čovjek, držao se više za sebe i nije mnogo komunicirao s drugima. Ima dva sina koji žive negdje u inozemstvu, a nema dugo da mu je umrla i supruga pa je ovdje živio sam - rekao nam je susjed.

Kaže da je Milorad sa suprugom prije rata živio u Zagrebu. Oboje su tamo radili i imali su stan. On je još prije rata započeo graditi kuću u Pakracu, no uspio je sagraditi samo temelje.

- Kad je rat počeo, on i supruga su otišli u Srbiju. Kad su se vratili, ostali su bez posla i stana u Zagrebu. Njemu je obnova nakon rata napravila kuću, no do suprugine smrti živjeli su u njezinoj kući u selu Ožegovci. Ona je preminula prije nekih godinu i pol, nakon čega se on vratio u Pakrac - priča susjeda.

Iako njima nikad nije radio probleme, kaže nam da je bio teške naravi.

- Supruga se znala često žaliti i na njega da je težak i naporan. Sve će dati, ali mora biti kako on kaže i nikako drugačije. Rekla je i da je znao biti i agresivan. Ima mlađeg brata, koji je nestao, već ga jako dugo traže. Živio je s njima u Ožegovcima. Prema njemu je često znao biti grub - otkriva susjeda. Pričaju nam da im ni sinovi nisu često dolazili. Misle da je to zbog njegova teškog karaktera.

Nikome se nije žalio da je u dugovima niti govorio da ne plaća struju, stoga je mnoge iznenadio dolazak kamiona s djelatnicima HEP-a.

- Prvo su otišli do brojila, a zatim su, valjda, htjeli do stupa na koji je spojena kuća i s kojega je dobivao struju. Tad je bacio bombu - pojašnjava.

Vezano uz ovaj strašan događaj očitovali su se i iz HEP-a.

- Tri radnika HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektre Križ napadnuti su eksplozivnom napravom prilikom obavljanja isključenja električne energije po nalogu opskrbljivača na mjernome mjestu u Pakracu. Radnici su u napadu zadobili tjelesne ozljede te im je pružena hitna medicinska pomoć. Uprave HEP-a d.d. i HEP-ODS-a, vodstvo sindikata radnika HEP-a i Udruge branitelja HEP-a zgroženi su ovim događajem te najoštrije osuđuju napad na radnike HEP-a koji su uredno obavljali svoj redovni posao. Radnici HEP grupe dijele ogorčenje i zabrinutost s obiteljima i kolegama napadnutih radnika - piše u priopćenju.