Dvostruko ubojstvo dogodilo se u petak iza 16 sati u pulskoj Argonautskoj ulici gdje je, neslužbeno doznajemo, sin ubio oca i majku. Riječ je o kući u naselju Gregovica koji je inače miran, obiteljski kvart.

Na mjestu događaja nekolicina šokiranih mještana u nevjerici je gledala u obiteljsku kuću gdje je sin presudio roditeljima.

- O njemu znam toliko da se uvijek okolo vozikao biciklom i bio čudak. Kada bi mu u lice pogledali, vidjeli bi u najmanju ruku čudan, tupi pogled. Iz pogleda mu se uvijek moglo vidjeti da samo čeka kada će napraviti neko sr..... O pokojnim roditeljima malo znam, tek toliko da su bili divni, obiteljski ljudi i još radno sposobni. Voljeli su se šetati zajedno. Nisam čuo nikakav pucanj i mogu samo nagađati na koji način je to učinio svojim roditeljima. To je strašno i ne mogu vjerovati da se to dogodilo u mojem kvartu - kazao je jedan mlađi Puljani.

Očevid u tijeku

Istarska policija stigla je na mjesto događaja oko 16.15 sati kada su i pronašli mrtve osobe u kući, a osoba koja se dovodi u vezu s tom tragedijom nalazi se u policijskoj postaji. Kako neslužbeno saznajemo riječ je o 30-godišnjem muškarcu koji je digao ruku na svoje roditelje. Glasnogovornica PU Istarske, Suzana Sokač na mjestu događaja kazala je kako će se tek nakon završenog očevida znati točno vrijeme smrti, a o motivu i načinu ubojstva nije govorila.

- Sumnja se na nasilnu smrt, a više informacija znat će se po okončanju očevida. Naložit će se obdukcija tijela nakon čega će se znati vrijeme i uzrok smrti. Svi su bili u krvnom srodstvu - kazala je Sokač.

Dodala je da policija nije ranije imala postupanja na toj adresi zbog narušenih obiteljskih odnosa, ali i to da je počinitelj inače poznat policiji po određenim postupanjima o kojima, zbog istrage nije htjela govoriti. Sin je, kako kažu susjedi, živio u istoj obiteljskoj kući, a njegova sestra nije živjela na istoj adresi. Pojavile su se informacije među mještanima tog naselja da se ubojstvo dogodilo još sinoć, ali policija zasad nije o tome govorila. Više informacija biti će poznato u subotu.