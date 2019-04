Susjedi u šoku: 'Nije im ovo tribalo, imali su para ka blata'

Iako je možda bilo za očekivati kako uhićeni Zrinka Vlahović (44), Davor Bačić (57) i Antonija Maslać (38), bankari poslovnice RBA u Metkoviću, osumnjičeni za pronevjeru oko 5,3 mil. kuna, uživaju nešto bolji život od sumještana, njihove kuće i vozni parkovi ni po čemu ne odaju da su se “naglo” obogatili.

Svoj plan očito su dobro izvodili pazeći da se ni po čemu ne otkrije da su odjednom došli do nekog značajnijeg iznosa. Njihovi susjedi i sumještani redom su šokirani onim što im se stavlja na teret, a to je da su od početka 2016. do travnja ove godine, zloupotrebljavajući svoj položaj, novac umjesto u trezor lažnim nalozima isplaćivali na svoje račune, ali i račune članova svojih obitelji. Susjedi i oni koji ih poznaju kažu kako se nisu isticali nikakvim luksuzom, što se vidi i po kućama i stanovima u kojima žive.

Svi su dobrostojeći

- Ma nikad nismo posumnjali. Njezina obitelj ima novca kao blata, uvozili su amaro, pelinkovac i kruškovac u dolini Neretve. Zrinka je stvarno žena i pol. Njezin suprug je zaposlen, imaju obitelj. Imaju tri auta, ali to ništa nije posebno - kažu nam mještani Komina za bankaricu Zrinku Vlahović.

Slično su nam rekli i za Davora Bačića, koji je u poslovnici iz koje su godinama nestajali milijuni radio kao direktor. Njegov stan je u staroj, pomalo oronuloj zgradi uz samu obalu Neretve u Opuzenu.

- Možda je htio zaraditi za novu zgradu, a to što nije uspio, što ću mu ja – ironičan je jedan susjed dodajući kako Bačić ima dva stana u zgradi. Jedan je njegov, dok je drugi bio majčin. Nakon majčine smrti, kažu, otkupio je stan od brata.

- Bačić je naš predstavnik stanara. Ovaj stan koji je otkupio od brata možda ima 50-ak kvadrata, možda mu je isplatio od 35 do 40 tisuća eura. Supruga mu je radila na graničnom prijelazu. Dobio je zemlju, možda do dva hektara, jer je bio branitelj. Ali znate kako je, od naranči se slabo zaradi. Ma nije on živio nego životario, bio je miran i povučen, a je li koga financirao, ne znam – kaže nam susjed iz njegove zgrade.

'Nije joj bila potriba'

Za Antoniju Maslać nam kažu da u banci radi možda pet godina.

- Ne znam što joj je došlo. Ona se udala u moćnu kuću, imali su para cijeli život, imao je kamione, šlepere... Nije joj potriba bila. Suprug joj je također radio. Pa čemu to?! Obitelj ima i restoran u Kleku – kaže nam mještanin Metkovića u nevjerici.

Istražni zatvor ubog utjecaja na svjedoke

Sudac istrage Županijskog suda u Dubrovniku prihvatio je prijedlog županijskog državnog odvjetnika te odredio istražni zatvor za troje osumnjičenika zbog osnovane sumnje da su počinili kazneno djelo zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju na štetu RBA Metković. Istražni zatvor im je određen u trajanju od mjesec dana, a određen je zbog opasnosti utjecaja na svjedoke.