Trojac iz Metkovića je iz banke izvukao 5 mil. kuna u 3 godine

Zvali smo ih ‘vučice s Wall Streeta’. Neki su našoj Metkovčanki dopuštali da ulaže njihovu štednju u dionice jer im je odlično zarađivala pa bi je nagradili s petnaestak tisuća kuna. Bila je rođena za mešetarenje i spretna na računalu.

POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Pričaju nam to Metkovčani koji godinama poznaju bankaricu A. M. (38) iz Metkovića, osumnjičenu da je s kolegicom Z. V. (44) iz Komina te direktorom poslovnice Raiffeisen banke Metković, D. B. (57) iz Opuzena, opustošila bankarski trezor za pet milijuna kuna. Trojac su uhitili u subotu.

- Utvrđeno je da su krivotvorili naloge za uplatu novčanih kunskih i deviznih sredstava na svoje tekuće i žiro račune, kao i na tekuće i devizne račune članova svojih obitelji. Tako uplaćen novac su, korištenjem svojih ovlasti, najvećim dijelom podizali u gotovini i novac zadržavali za sebe - izvijestila je, između ostalog, policija. Ovako su operirali od početka 2016. do 9. travnja ove godine, Potvrdili su i kako ih sumnjiče da su tako oštetili banku za pet milijuna kuna. A kako su navodno pali otkrivaju nam Metkovčani. Kažu da žele ostati anonimni jer se svi u Metkoviću poznaju, te žele izbjeći neugodne situacije.

Foto: Libero portal

- Otkriveni su kad je jedan umirovljenik došao provjeriti stanje svoje štednje. Trebao je na računu imati oko 50.000 eura. Tad u banci nije bila nijedna od danas osumnjičenih - priča nam upućeni Metkovčanin.

Kako djelatnica nije znala objasniti gdje mu je novac i što se događa, zamolila ga je da dođe sutradan. I došao je, no već je o svemu obavijestio centralu banke u Zagrebu. Sutradan mu je štednja bila na računu, ali dan prekasno... Nastavlja nam priču Metkovčanin koji A. M. (38) poznaje godinama.

- Ovdje vam svi sve znaju i svatko svakoga zna. Stoga smo odmah shvatili da se nešto čudno događa kad su se ujutro pred bankom parkirala tri nova automobila. Gledali smo iz obližnjega kafića ljude iz Zagreba koji su došli u nenadanu kontrolu - prisjeća se naš sugovornik. Kaže kako je ubrzo stigla i Hitna pomoć.

- Našoj vučici s Wall Streeta odmah je pozlilo. Pala žena u nesvijest. A kako i ne bi kad je znala što će uslijediti?! Do tada su sve imali pod kontrolom jer su uvijek znali kada dolazi kontrola, pa bi sve poštimali - dodao je. Ujedno tvrdi da je i on imao problema s isplatom ušteđevine.

- Kad sam tražio isplatu veće količine novca, čekao sam danima. Uvijek je bila neka komplikacija s dokumentima. Mislio sam da je to normalno, ali sad mi je jasno da su dobivali na vremenu kako bi nam vraćali novac na račun - priča naš sugovornik. Bankaricu A. M. (38) opisuje kao uzornu majku, naočitu i sposobnu ženu.

- Živi s obitelji u prilično lijepoj kući. Može se reći da su djelovali imućno. No da nešto nije kako treba, moglo se zaključiti po tome što je dnevno znala popušiti više kutija cigareta - kaže nam sugovornik. Drugi Metkovčanin otkriva nam kako su ljudi znali da je uspješna u mešetarenju.

Foto: Libero portal

- One koje je dobro poznavala i za koje je znala da imaju pristojnu ušteđevinu, pitala bi žele li korisno uložiti svoj novac. Rekla bi da je bez veze da samo stoji na računu kad mogu zaraditi. Oni koji su pristali zaista su i dobro zaradili. Očito je imala njuh za burzu i znala što radi. Uvijek bi im dala zaradu, a oni bi joj zauzvrat kao zahvalu ostavili bogatu napojnicu - kaže nam Metkovčanin. Gradom se proširila priča da je trojac bio u dubljem odnosu od samo poslovnog.

- Tko će ga znati što je bilo među njima, a to ionako nije ni važno. Ovo je zapravo velika sramota za njih, a onda i sve nas. Sad ćemo sloviti kao grad pljačkaša - dodao je. Dvije bankarice i njihov šef od subote su u pritvoru. Polica nastavlja s kriminalističkom istragom, a službeno kažu da ih sumnjiče za dva kaznena djela - zlouporabu položaja i ovlasti te krivotvorenje službene isprave. Iako je trezor Raiffeisen poslovnice u Metkoviću “lakši” za više milijuna kuna, iz banke klijentima poručuju da ne trebaju strahovati za svoje štednje.

- Novac koji fizički nedostaje bit će nadoknađen, a to nema veze s našim klijentima. Njihove štednje i sav novac koji imaju kod nas sigurni su - kažu nam u banci. Ujedno ponavljaju kako je trojac uhvaćen u nedjelu između dvije nenajavljene interne provjere. - Koliko mi je poznato, radilo se o internoj kontroli, koja se nikad ne najavljuje. U banci je doslovce fizički nedostajao novac iz trezora, no za sada vam ne mogu reći je li novac iznesen u jednom danu ili sustavno. Interne kontrole ne vrše se svugdje jednako. Negdje to bude češće, negdje rjeđe. Kontrolori dolaze u radno vrijeme poslovnice i provjeravaju stanje - rekli su nam jučer iz Raiffeisen banke na pitanje je li istina da je trojac uhvaćen na dojavu nezadovoljnoga klijenta. Metkovčani kažu da ovakvu pljačku ne pamte.