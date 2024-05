Mještani u šoku nakon ubojstva u Knegincu: 'Strašna tragedija. Bili su mirni i dobri susjedi...'

Varaždinska policija istražuje što je nagnalo Denisa K. (38) da u ponedjeljak nožem ubije svojeg oca (64) i ozlijedi svoju majku (61) u kući u Donjem Knegincu. Do objave ovog teksta trajao je očevid, a 38-godišnjak je uhićen i priveden na ispitivanje.

- Strašna tragedija. Mirni ljudi, dobri susjedi, nikad nitko ne bi pomislio da će se tako nešto odviti. Nikad nitko nije radio probleme. No, nešto je vjerojatno bilo kad se to dogodilo - istaknuo je susjed.

Donji Kneginec: Policijski očevid gdje je sin ubio svog oca te ranio majku | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Drugi također tvrde kako je bio miran, no da je imao zdravstvenih problema.

- Povučen, često je šetao ulicom, a nekad je znao pozdraviti. No, on nije bio sav svoj - ističe susjeda aludirajući na nesreću koju je imao prije nekoliko godina. Tada se Denis otrovao ugljičnim monoksidom zbog kvara plinskih instalacija.

Donji Kneginec: Policijski očevid gdje je sin ubio svog oca te ranio majku | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

- Imao je posljedice nakon toga, no nitko nije mogao zamisliti da će dogoditi krvavi sukob. Oni su govorili da on nešto radi za računalom, no što je radio nitko točno ne zna - ističe susjeda koja žali zbog smrti susjeda.

- Dragec je bio prekrasan čovjek, baš velika žal. Koliko sam vidjela susjeda je imala povezane ruke i hitna ju je odvezla - rekla je susjeda za 24sata.