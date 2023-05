Susjedu je krampom udario po glavi, ali ne ide u zatvor: 'Da ju je htio ubiti, mogao je učiniti to'

Snimka nastala u srpnju 2021. godine u Ristovcu kod Zagvozda na kojoj stariji čovjek krampom u glavu udara susjedu, a potom naganja njezinog brata postala je viralna. Pravno neuki ljudi koji su vidjeli snimku komentirali su da se ovdje radi o klasičnom pokušaju ubojstva. Međutim, splitski Županijski sud ne dijeli to mišljenje, piše Slobodna Dalmacija.

Stoga je starijeg gospodina sa snimke koji udara ženu, 75-godišnjeg Ivana Dujmovića zvanog Šalto, nepravomoćno osudio na godinu dana zatvora u koji neće ići ako u naredne četiri godine ne počini novo kazneno djelo.

Dujmovića su osudili za pokušaj nanošenja teške tjelesne ozljede 62-godišnjakinji. On je 16. srpnja 2021., oko sedam sati ujutro, uzeo 'mašklin' s drvenim držakom duljine 86 centimetara, te metalnim dijelom duljine 47 centimetra, te je srednje jakim zamahom udario ženu u desni dio glave, zadavši joj pritom razderotinu glave i trzajnu ozljedu vratne kralježnice, što spada u lake tjelesne ozljede.

Udarac je dozirao, namjerno ne zadavši udarac punim intenzitetom, zaključio je sudski vještak. Nasreću, ženu ni u jednom trenutku nije udario metalnim dijelom krampe.

- Da je htio ubiti ženu on je to mogao i napraviti, samo da je upotrijebio jači udarac, neovisno kojim dijelom mašklina- zaključio je dr. Antonio Alujević.

Psihijatrica dr. Sanja Batina zaključila u svom vještvu da je počinitelj u trenutku čina bio bitno smanjeno ubrojiv, iako se inače radi o sasvim normalnoj osobi čija je privremena duševna poremećenost bila vrlo kratkog trajanja, nakon kojih se njegovo osobno i socijalno funkcioniranje ponovno vraća na razinu na kojoj je bilo prije tog poremećaja.

Dujmović je za napad dobio deset mjeseci zatvora, a za prijetnju 46-godišnjem bratu napadnute žene dobio je šest mjeseci zatvora. Sve je to objedinjeno u jedinstvenu kaznu zatvora od jedne godine koja se neće izvršiti ako 75-godišnjak u tom razdoblju ne napravi novo kazneno djelo.

Dujmović je tog dana htio otići u crkvu na procesiju Gospe od Karmela. Međutim, kada je kroz prozor vidio susjeda, uz kojeg se nalazila njegova sestra, kako nožem kida konop koji je on postavio na svoju zemlju to ga je veoma uzrujalo. Na svom zemljištu je dozvolio susjedu da izgradi septičku jamu, ali da premjesti njegovu staru maslinu, što ovaj nije ispoštovao te je tražio od njega da potpiše da mu daje to zemljište, što on nije htio, prepričava.

Dujmović sa ženom i djecom inače živi u Njemačkoj, te je kazao da boluje od povišenog tlaka i šećera. Također ima protezu tj. umjetni kuk. Rekao je i da se mislio vratiti živjeti u Hrvatsku, ali da nakon ovog događaja to više ne misli.

Dujmović je nakon što je susjedu izudarao po glavi, istovremeno prijeteći da će ubiti njezinog brata, prema njemu bacio oružje, a potom i krenuo prema njemu, ali ga je zadržao susjed.

Nakon toga je rekao susjedu da makne svoj automobil s njegove zemlje ili će ga razbiti. Zatim je prema automobilu krenuo s metalnom cijevi u ruci, a potom uzeo i kamen, ali su ga i u tom postupanju sprječavali susjedi. Naposljetku je prema 46-godišnjaku na betonsku podlogu bacio staklenu čašu čije su se krhotine raspršile.

Žena napadnutog 46-godišnjaka, inače liječnica po zanimanju, iz kuće je snimala cijeli događaj pa je sudu dostavljeno i šest video snimaka.

- Samo nisam snimala kada sam muževoj sestri stavljala komprese na glavu nakon udarca čekićem-rekla je gospođa.

Susjed je pak na sudu rekao da ga čudi što je jedna liječnica snimala događaj, umjesto da pomogne.

