Šušnjar: 'Detaljno analiziramo nastavljamo li s energetskim mjerama ili ćemo ih ukinuti'

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar izjavio je u srijedu da su u tijeku detaljne analize "vezane za nastavak ili ukidanje" Vladinih energetskih mjera, dok je ministar financija Marko Primorac rekao da je svakako cilj "izlaziti" iz subvencija energenata, no "blago i postupno".

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 05:58 Zagreb: Konferencija za medije o rastu BDP-a | Video: 24sata/Goran Stanzl/Pixsell

S obzirom na skori istek aktualnog paketa pomoći građanima i gospodarstvu, kojim se između ostalog reguliraju cijene struje i plina, Šušnjar je, odgovarajući na pitanja novinara na konferenciji za medije u Banskim dvorima, rekao da su u tijeku detaljne analize "vezane za nastavak ili ukidanje tih mjera".

Podsjetio je da je prije nešto više od mjesec dana Vlada prestala s regulacijom cijena naftnih derivata i "ništa se epohalno, to jest negativno, nije dogodilo", pri čemu Hrvatska i dalje ima "najjeftinije gorivo u okruženju, pogotovo među zemljama EU-a".

Zagreb: Konferencija za medije o rastu BDP-a | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Što se tiče daljnjih mjera, poručio je Šušnjar, Vlada će uvijek voditi računa o hrvatskom gospodarstvu i građanima, pri čemu će se uvijek najviše nastojati pomoći najugroženijima. Podsjetio je da Ministarstvo financija izrađuje registar stanovništva, koji, kada bude gotov, omogućit će ciljano pomaganje upravo najpotrebitijim građanima.

Trenutnim horizontalnim mjerama, dodao je Šušnjar, "možda pomažemo i onima kojima to ne treba", no ne može se raditi diskriminacija.

- Ali ćemo vrlo brzo doći u priliku da ćemo to moći ciljano raditi - zaključio je Šušnjar, dok je ministar Primorac otkrio da bi taj registar u potpunosti trebao biti funkcionalan od sredine iduće godine.

Zagreb: Konferencija za medije o rastu BDP-a | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Primorac je izjavio da će se na razini Vlade obaviti konzultacije oko izračuna i analiza na kojima Šušnjarevo ministarstvo radi, nakon čega će se donijeti i adekvatne odluke, No cilj je, u svakom slučaju, što i nije novost, postupno "izlaziti iz subvencioniranih paketa mjera", poručio je, no istaknuvši da taj prelazak doista treba bit "blag i postupan".

Primorac o "13. mirovini" i oporezivanju mirovina

Na pitanje novinarke koliko će iznositi 13. mirovina, odnosno godišnji dodatak umirovljenicima, Primorac je rekao da nije siguran da je itko formalno rekao da je riječ o 13. mirovini, pa stoga ne treba bespotrebno stvarati nerealna očekivanja.

Dakle, kazao je, riječ je o godišnjem dodatku o čijoj visini se razgovara, odnosno koliko će se dobiti eura po godini staža. "No to je daleko od nekakvog iznosa koji bi bio izjednačen s iznosom mjesečne mirovine", izjavio je potpredsjednik Vlade i ministar financija Primorac.

Zagreb: Konferencija za medije o rastu BDP-a | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Upitan o upozorenjima da bi najniža zajamčena starosna mirovina, uslijed rasta, mogla ući u "porezne škare", Primorac je rekao da su toga u potpunosti svjesni.

Ocijenio je da "malo i je" neuobičajena situacija da se na mirovine plaća porez na dohodak, koji je inače prihod lokalnih jedinica.

- S obzirom da se kontinuirano trudimo povećavati neto iznose mirovine, onda se postavlja pitanje ima li smisla da, nakon što se mirovina isplati 'de facto' u bruto iznosu, da jedan dio te mirovine odlazi jedinicama lokalne samouprave u smislu prikupljanja poreza na dohodak. Tu nekakve pretjerane logike nema - izjavio je Primorac.

Zagreb: Konferencija za medije o rastu BDP-a | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Dodao je i da ukidanje oporezivanja mirovina ne bi koštalo ništa državni proračun, no da ipak treba gledati i lokalne jedinice, kao i deficit opće države, u koji ulaze i lokalni proračuni.

"Tako bi oslobođenje od plaćanja poreza na dohodak na mirovinu za te jedinice lokalne samouprave, ali i za opću državu i pridržavanje kriterija iz Maastrichta, svakako imalo nepovoljan utjecaj", zaključio je Primorac.

Šušnjar o digitalnim cijenama

Ministra Šušnjara novinari su pitali oko sve češćih prigovora potrošača na digitalne cijene, dakle one koje se mogu često mijenjati, pa je pri ulasku u dućan jedna cijena, a do dolaska na blagajnu već druga. Šušnjar je rekao da njegovo ministarstvo puno radi na zaštiti potrošača te pozvao građane da koji uoče takve anomalije to dokumentiraju i obrate se Ministarstvu.

Novinare je zanimalo je li što napravljeno po pitanju ranije najave da bi se zakonskim izmjenama trgovinama moglo omogućiti prodavanje određene robe ispod nabavne cijene.

Zagreb: Konferencija za medije o rastu BDP-a | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Izvijestio je da Ministarstvo poljoprivrede, u čijem je to resoru, radi analize i provodi konzultacije po tom pitanju, a da je njegova tadašnja izjava bila usmjerena ka postizanju "cilja borbe protiv visokih cijena za naše najugroženije skupine".

Rekao je i da su se određene udruge javile s konstatacijom da negativno želi utjecati na domaću poljoprivrednu proizvodnju. "To nije točno, nikad neće biti tako", poručio je Šušnjar, dodajući i da sam kao potrošač uvijek kupuje hrvatske proizvode.

Šušnjar: Hrvatska se prema svim susjedima ponaša partnerski

Upitan o ponovnom prigovoru mađarskog šefa diplomacije Szijjarta Hrvatskoj zbog podrške, po Mađarima, Janafovim nekonkurentnim cijenama transporta nafte, Šušnjar je rekao da su svim susjedima, ali i širem okruženju, stavljeni na raspolaganje svi kapaciteti za transport nafte i transport LNG-a.

- Uložena su značajna sredstva u poboljšanje energetske infrastrukture i mi ćemo u vrlo dogledno vrijeme biti sposobni transportirati LNG sve do Njemačke, ali prije svega benefite od tih naših investicija će imati naši susjedi, primjerice Slovenija i Mađarska - poručio je Šušnjar, dodavši da je Hrvatska njima prijateljska zemlja i tako će se nastaviti ponašati.

Zagreb: Konferencija za medije o rastu BDP-a | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Što se tiče cijena, rekao je Šušnjar, "kolege su upoznati" da što se više upogoni taj cjevovod za transport nafte, cijene će padati. Poručio je i da Janaf ima kapacitete za transport sve nafte iz MOL-ovih rafinerija u Mađarskoj i Slovačkoj.

Upitan o tome da je Američki Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) novim jednomjesečnim produženjem licence omogućio Janafu nastavak isporuke sirove nafte Naftnoj industriji Srbije (NIS). čime su NIS-u po šesti put odgođene sankcije, Šušnjar je rekao da je i hrvatska Vlada bila uključena u taj proces, davanjem pisma preporuke.

- Mi se prema svim našim susjedima ponašamo partnerski, konstruktivni smo i sudjelujemo u rješavanju svih njihovih problema, pogotovo prema susjedima koji nemaju izlaz na more - poručio je Šušnjar.