Šušnjar nakon pisma stranačkog kolege: 'Sutra ćemo odgoditi primjenu sidrenih cijena...'

Obrtnici su najavili prosvjed, struka i komore su kritizirale, a onda je ministar gospodarstva Ante Šušnjar nakon pisma šefa saborskog Odbora za gospodarstvo objavio da će Vlada ipak odgoditi primjenu uredbe koja nalaže iskazivanje sidrenih cijena.

Nije enigma zašto: Vladi ne treba još jedan prosvjed.

Da ne bi ispalo da su baš popustili pod pritiskom obrtnika i javnosti, ipak je prvo došlo pismo Ivice Mesića, koji je član Domovinskog pokreta, kao i Šušnjar. I to Mesića kao predsjednika Odbora u kojem većinu ima HDZ.

- Posljednjih dana pažljivo sam slušao reakcije obrtnika, poduzetnika, trgovaca i svih onih koji bi od 1. listopada trebali primjenjivati nova pravila o sidrenim cijenama. Gotovo 20 godina bio sam poduzetnik. Znam kako izgleda kada uz svakodnevni posao dođe još jedna administrativna obveza, još jedna prilagodba sustava i još jedan trošak. Ako se pokaže da smo neko rješenje postavili preširoko ili da za njegovu provedbu nismo ostavili dovoljno vremena, odgovorno je to korigirati. Možemo krivo procijeniti, možemo pogriješiti, ali uvijek se trudim biti odgovoran političar - poručio je Šušnjar.

Odmah nastavlja:

Čuo sam argumente, čuli su ih i ostali kolege iz Vlade i zato ćemo sutra predložiti odgodu primjene, odnosno povlačenje odluka koje su trebale stupiti na snagu 1. listopada. To ne znači da odustajemo od cilja. Kao ministar gospodarstva i čovjek iz realnog sektora u potpunosti razumijem poduzetnike, ali jednako tako imam obvezu štititi potrošače i uređivati tržište. Jasno je da to moramo napraviti dobro, a ne samo brzo. Građani trebaju imati pravo jednostavno vidjeti kako se cijena proizvoda mijenjala i imati dostupne informacije na temelju kojih mogu odlučiti gdje će trošiti svoj novac. U studenome je predviđeno stupanje na snagu pravilnika kojima ćemo trajno urediti baznu cijenu i objavu cjenika, definirati razumna izuzeća i ukloniti administrativne obveze koje potrošaču ne donose stvarnu korist. Saslušati kritiku nije slabost. Puno je gore gurati rješenje za koje vidite da ga treba popraviti. Pozvat ću sve udruge poduzetnika i gospodarstvenika na sastanak da zajedno prođemo detalje i dogovorimo najbolje rješenje - napisao je ministar Šušnjar na X-u.

No ostaje vidjeti hoće li priča ići u smjeru dobrog PR spina pa će se od sidrenih cijena odustati i kad prođe rok odgode ili će obrtnici transparente koje su pripremili za 10. listopada ipak izvući na glavni zagrebački trg, samo nešto kasnije.