Veliki plan za novu koaliciju: Imaju imena za ministre, jedno će biti golemo iznenađenje...

Dok se SDP i Možemo! pripremaju u listopadu službeno potpisati sporazum za zajednički izlazak na parlamentarne izbore, čelni ljudi Siniša Hajdaš Dončić i Sandra Benčić poručuju kako trenutačno ne razgovaraju o podjeli fotelja nego o programu buduće vlade, koji je podijeljen u osam ključnih točaka. Jedan od glavnih prioriteta zajedničkog programa bit će zdravstveni sustav. Među prioritetima su i prirodni resursi, poljoprivreda te povećanje hrvatske samodostatnosti u proizvodnji hrane. No u političkim se kuloarima slažu križaljke potencijalne buduće vlade. Doznali smo neka od imena koja su u širem izboru za popunjavanje ministarskih fotelja.