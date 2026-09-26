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TAJNA VLADA PLUS+

Veliki plan za novu koaliciju: Imaju imena za ministre, jedno će biti golemo iznenađenje...

Piše Snježana Krnetić,
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Veliki plan za novu koaliciju: Imaju imena za ministre, jedno će biti golemo iznenađenje...
Foto: Luka Antunac/PIXSELL/ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
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Iako svi tvrde kako se vlada u sjeni nije sastavila, kako doznajemo, za SDP je gotovo 90 posto sigurno da na mjestu ministra zdravstva žele čovjeka koji nije liječnik. Ne žele liječnike ni na čelu samih bolnica!

Dok se SDP i Možemo! pripremaju u listopadu službeno potpisati sporazum za zajednički izlazak na parlamentarne izbore, čelni ljudi Siniša Hajdaš Dončić i Sandra Benčić poručuju kako trenutačno ne razgovaraju o podjeli fotelja nego o programu buduće vlade, koji je podijeljen u osam ključnih točaka. Jedan od glavnih prioriteta zajedničkog programa bit će zdravstveni sustav. Među prioritetima su i prirodni resursi, poljoprivreda te povećanje hrvatske samodostatnosti u proizvodnji hrane. No u političkim se kuloarima slažu križaljke potencijalne buduće vlade. Doznali smo neka od imena koja su u širem izboru za popunjavanje ministarskih fotelja.

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Komentari 11
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