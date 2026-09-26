Iako svi tvrde kako se vlada u sjeni nije sastavila, kako doznajemo, za SDP je gotovo 90 posto sigurno da na mjestu ministra zdravstva žele čovjeka koji nije liječnik. Ne žele liječnike ni na čelu samih bolnica!
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Veliki plan za novu koaliciju: Imaju imena za ministre, jedno će biti golemo iznenađenje...
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Dok se SDP i Možemo! pripremaju u listopadu službeno potpisati sporazum za zajednički izlazak na parlamentarne izbore, čelni ljudi Siniša Hajdaš Dončić i Sandra Benčić poručuju kako trenutačno ne razgovaraju o podjeli fotelja nego o programu buduće vlade, koji je podijeljen u osam ključnih točaka. Jedan od glavnih prioriteta zajedničkog programa bit će zdravstveni sustav. Među prioritetima su i prirodni resursi, poljoprivreda te povećanje hrvatske samodostatnosti u proizvodnji hrane. No u političkim se kuloarima slažu križaljke potencijalne buduće vlade. Doznali smo neka od imena koja su u širem izboru za popunjavanje ministarskih fotelja.
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