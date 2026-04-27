Šušnjar o odluci HERA-e: 'Svi su dobrodošli, a mešetari nisu naši sugovornici. Ovo je dobra stvar'

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar u Dubrovniku je na konferenciji za medije komentirao odluku Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) o iznosu jedinične naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu. Poručio je da se radi o važnom koraku za daljnji razvoj obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj.

Istaknuo je kako su tom odlukom stvoreni preduvjeti za daljnji rast sektora obnovljivih izvora energije te da je ona, prema njegovoj ocjeni, "prilično uravnotežena" i usklađena s ciljevima iz Nacionalnog energetskog i klimatskog plana prema Europskoj uniji.

- Mislim da ćemo time dostići one ciljeve koje smo indicirali u samom Nacionalnom energetskom klimatskom planu prema Europskoj uniji - rekao je Šušnjar.

Ministar je pritom upozorio da će odluka izazvati i određene kritike, posebno među onima koji su, kako je naveo, spekulirali energetskim projektima i zauzimali priključne kapacitete radi preprodaje. Naglasio je da je zadatak javne politike zaštita interesa građana i gospodarstva, sigurnost opskrbe te razvoj obnovljivih izvora na održiv način.

- Svi investitori, pravi investitori u obnovljive izvore energije su dobrodošli. Svi koji trguju papirima, koji su zauzeli priključne kapacitete i pokušavaju preprodati projekte, možda mogu biti nezadovoljni, međutim oni nisu relevantan sugovornik nama - poručio je Šušnjar.

Dodao je da će se Ministarstvo i ubuduće voditi interesima "pravih investitora" koji realiziraju projekte, dok će spekulativne prakse biti manje relevantne u donošenju odluka.

Govoreći o širem energetskom okviru, Šušnjar je najavio da će energetika biti jedna od ključnih tema na inicijativi Tri mora u Dubrovniku, gdje se očekuje niz sastanaka i potpisivanje memoranduma o razumijevanju. Time se, kako je rekao, dodatno jača regionalna i međunarodna suradnja u energetskom sektoru te unapređuje elektroenergetski sustav i sigurnost opskrbe.

U tom kontekstu naglasio je da se Hrvatska pozicionira kao "energetsko čvorište" i da se pokazala kao lider ne samo u regiji nego i šire u globalnim procesima.

U nastavku konferencije ministar se osvrnuo i na cijene goriva te mjere pomoći građanima i gospodarstvu. Istaknuo je da Hrvatska, unatoč izazovima, i dalje ima povoljniju poziciju u odnosu na dio regije te da Vlada nastavlja pratiti kretanja na svjetskom tržištu i donositi odgovarajuće odluke i nakon isteka važećih uredbi.

Naglasio je da je sigurnost opskrbe prioritet te da Hrvatska ima stabilan sustav, osigurane dobavne pravce i dovoljne količine energenata. Usporedio je situaciju s drugim europskim državama, istaknuvši da u Hrvatskoj ne očekuje poremećaje kakvi su zabilježeni u pojedinim zemljama.

Podsjetio je i na paket pomoći vrijedan 28 milijuna eura namijenjen ribarima i poljoprivrednicima, naglasivši važnost tih sektora za nacionalno gospodarstvo.

O međunarodnim energetskim projektima Šušnjar je rekao da se priprema potpisivanje dokumenata vezanih uz južnu plinsku interkonekciju, uz napomenu da se još usuglašavaju tehnički detalji sporazuma. Istaknuo je da Hrvatska u potpunosti ispunjava svoje obveze prema Europskoj uniji i Europskoj komisiji.

Najavio je i potpisivanje više sporazuma i memoranduma na inicijativi Tri mora, uključujući i memorandum o suradnji sa Sjedinjenim Američkim Državama u području civilne nuklearne energije, kao i dokumente vezane uz LNG i transportne kapacitete.

Dodatno je istaknuo projekte širenja plinske infrastrukture i jačanja regionalne povezanosti, uključujući Jadransko-jonski plinovod te povezivanje s državama poput Crne Gore i Albanije.

Na kritike vezane uz nuklearnu energiju odgovorio je da je pravo na prosvjed legitimno, ali je upozorio na važnost realnog sagledavanja energetskih politika, navodeći primjer Njemačke i posljedica odustajanja od nuklearne energije.

Zaključno je poručio da će Hrvatska kroz sve navedene projekte dodatno učvrstiti svoju ulogu u regionalnom energetskom sustavu i nastaviti jačati sigurnost opskrbe te razvoj obnovljivih izvora energije.