Suspendirani SDP-ovci se žalili Komisiji jer ih je stavio ‘na led’

Kolege Zmajlović, Babić, Grbin i ja upućujemo žalbu Statutarnoj komisiji. Ona ima 60-ak dana da tu žalbu riješi, kaže Siniša Hajdaš Dončić.

Pritisak na predsjednika SDP-a Davora Bernardića ne popušta unatoč suspenziji dijela kolega. Hajdaš Dončić tvrdi da su time grubo prekršili statut stranke.

- I sad ću reći da Bernardić ne radi svoj posao i mora otići. To nije bio udarac na SDP, to je verbaliziranje onoga što misli većina članova SDP-a - rekao je Hajdaš Dončić i dodao da od Statutarne komisije očekuje da bude profesionalna. Naglašava da neće, ako suspenzija ostane, podnijeti ostavku na mjesto saborskog zastupnika. Prije tri dana oglasio se i Bernardić po ovom pitanju. Osim što je rekao kako nije on bitan, nego SDP, indirektno je “spuštao” suspendiranima.

- Nisam ja bio u HDZ-u, nisam izlazio iz stranke pa se vraćao iz osobnog interesa niti sam pjevao Thompsonove ‘Čavoglave’ - rekao je Berndardić aludirajući na Hajdaša Dončića i Grbina.