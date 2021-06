U uredu austrijske vlade ovog petka sastat će se šefovi država zapadnog Balkana na skupu koji koji je inicirao kancelar Sebastian Kurz i ministar vanjskih poslova Alexander Schallenberg. Tema sastanka bit će pristupanje EU i migracije preko zapadnobalkanske rute, rekli su nam u uredu kancelara.

Na sastanku će biti predsjednik Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija, kosovski premijer Albin Kurti, premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić, premijer Republike Sjeverne Makedonije Zoran Zaev, premijerka Republike Srbije Ana Brnabić, specijalni predstavnik EU za dijalog Beograda i Prištine i pitanja zapadnog Balkana, Miroslav Lajčák, kao i predstavnik Republike Albanije.

Austrijski ministar unutarnjih poslova krajem travnja je posjetio Sjevernu Makedoniju, Srbiju te Bosnu i Hercegovinu kako bi dogovorio zajedničku akciju za zaustavljanje ilegalne migracije i borbu protiv krijumčarenja ljudi. Izrazio je želju za smanjenjem migracijskog pritiska na Europu brzim i učinkovitim repatrijacijama s Balkana.

Broj zahtjeva za azil se tijekom prošle pandemijske godine smanjio za trećinu, a u Austriji je porastao za 10 posto. Ministarstvo unutarnjih poslova je zaprimilo sveukupno 14.200 zahtjeva.

- Moramo poslati jasne signale zemljama iz kojih migranti dolaze. Oni koji nemaju pravo na azil moraju se vratiti kući. S tom inicijativom moramo krenuti od vrata EU-a, od zemalja u kojima trenutno ima puno ilegalnih migranata. Krijumčare želimo spriječiti u poslovanju i zaustaviti ilegalne migrante da se uopće probiju do Europe i Austrije - istaknuo je Nehammer naglašavajući kako krijumčari iskorištavaju slabost migranata koji se sve više odlučuju za rizičan put.

No, to nije jedini izazov s kojim se migranti susreću. Oni po dolasku na konačnu destinaciju često budu izrabljivani ili iskorištavani kao robovi. Podsjetimo samo na nedavni slučaj Hygiene Austrija, tvrtke koja je bila u vlasništvu šogora i supruga Lise Wieser, osobne asistentice i voditeljice ureda čelnika austrijske vlade Sebatiana Kurza. O skandalu su izvještavali svi austrijski mediji. Tamo su otkriveni radnici s migrantskom pozadinom koji su radili 'na crno', bez prijave, zaštite od otkaza i mogućnosti prijave bolovanja. No, to nije sve. Iako se austrijska Vlada hvalila domaćom proizvodnjom „čistih i kvalitetnih maski“ iz Hygiene Austrija, otkriveno je kako se maske uvoze iz Kine te ih migranti prepakiravaju u podrumu, piše ZackZack.

Osim vraćanja migranata u njihove matične zemlje s Balkana u petak će se otvoriti i tema odnosa Beograda i Prištine, tzv.. goruće pitanje Kosova.