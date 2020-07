- Ljudi na brodu su ga pratili kad su vidjeli da je slab. A onda je delfin vidio nas uz more i krenuo prema nama. Tra\u017eio je kontakt i ma\u017eenje, ali je i\u0161ao polako i umorno - napisao je autor snimki Mario Duspara.

Do delfina je do\u0161ao Vukovarac Tomislav Duspara koji je utje\u0161io delfina. Nakon razmjene nje\u017enosti, ohrabrio ga je da se vratio u duboko more. Delfin je poslu\u0161ao i spremno zaplivao prema pu\u010dini.

Ubrzo nakon morskog do\u017eivljaja kontaktirali su Veterinarski fakultet u Zagrebu. Ondje su im rekli kako se najvjerojatnije radi o prugastom delfinu. Za\u010dudilo ih je \u0161to je do\u0161ao do obale jer ta vrsta\u00a0gotovo nikad ne dolazi do obale. Nije se radilo o odrasloj jedinki, a na\u017ealost pretpostavljaju da je bio bolestan ili o\u0161amu\u0107en pa se odlu\u010dio za takav potez. Na sebi nije imao rana niti dijelova mre\u017ee.

- Djeca su ga kasnije vidjela kako je otplivao s jo\u0161 jednim delfinom. Mislimo da je prona\u0161ao svoje jato te se nadamo da \u0107e biti dobro - ka\u017eu Duspare.

Susret za pamćenje: Do obitelji na Pelješcu doplivao je delfin

Ljudi na brodu su ga pratili kad su vidjeli da je slab. A onda je delfin vidio nas uz more i krenuo prema nama. Tražio je kontakt i maženje, ali je išao polako i umorno, napisao je autor snimki Mario Duspara.

<p>Dok ljudi plaćaju velike svote kako bi zaplivali kraj delfina i pomazili ih, obitelj Duspara je to u četvrtak doživjela sasvim spontano u Kučištima na poluotoku Pelješcu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Ljudi na brodu su ga pratili kad su vidjeli da je slab. A onda je delfin vidio nas uz more i krenuo prema nama. Tražio je kontakt i maženje, ali je išao polako i umorno - napisao je autor snimki Mario Duspara.</p><p>Do delfina je došao Vukovarac Tomislav Duspara koji je utješio delfina. Nakon razmjene nježnosti, ohrabrio ga je da se vratio u duboko more. Delfin je poslušao i spremno zaplivao prema pučini.</p><p>Ubrzo nakon morskog doživljaja kontaktirali su Veterinarski fakultet u Zagrebu. Ondje su im rekli kako se najvjerojatnije radi o prugastom delfinu. Začudilo ih je što je došao do obale jer ta vrsta gotovo nikad ne dolazi do obale. Nije se radilo o odrasloj jedinki, a nažalost pretpostavljaju da je bio bolestan ili ošamućen pa se odlučio za takav potez. Na sebi nije imao rana niti dijelova mreže.</p><p>- Djeca su ga kasnije vidjela kako je otplivao s još jednim delfinom. Mislimo da je pronašao svoje jato te se nadamo da će biti dobro - kažu Duspare.</p>