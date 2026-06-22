Sustav nemilosrdno melje zviždače: Hrvatska više nije zemlja za poštene i hrabre!

Gradonačelnik Oroslavlja Viktor Šimunić našao se na meti istražitelja, a tvrdi da je razlog tome politički pritisak jer su iz njegovog doma izuzeli sve uređaje na kojima je imao podatke o sportskim savezima koje se spremao objaviti. Uskok je te teze odbacio. Prije gradonačelničke funkcije Šimunić je bio aktivan kao nezavisni vijećnik u gradskom vijeću Oroslavja, gdje je istraživao troškove lokalnih samouprava. U fokus javnosti došao je 2021., kada je tajno snimio HDZ-ova moćnika Žarka Tušeka u aferi “Kaj bi ti štel biti”, razotkrivajući političku trgovinu.