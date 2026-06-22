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Foto: EXPRESS
HEROJI NASTRADAJU PLUS+

Sustav nemilosrdno melje zviždače: Hrvatska više nije zemlja za poštene i hrabre!

Piše Snježana Krnetić,

NOVI EXPRESS Od Viktora Šimunića do Adrijane Cvrtila, Ankice Lepej, Maje Đerek i drugih – otkrivali su afere, štitili javni interes i mijenjali Hrvatsku, a zauzvrat dobivali otkaze, tužbe i godine borbe sa sustavom

Gradonačelnik Oroslavlja Viktor Šimunić našao se na meti istražitelja, a tvrdi da je razlog tome politički pritisak jer su iz njegovog doma izuzeli sve uređaje na kojima je imao podatke o sportskim savezima koje se spremao objaviti. Uskok je te teze odbacio. Prije gradonačelničke funkcije Šimunić je bio aktivan kao nezavisni vijećnik u gradskom vijeću Oroslavja, gdje je istraživao troškove lokalnih samouprava. U fokus javnosti došao je 2021., kada je tajno snimio HDZ-ova moćnika Žarka Tušeka u aferi “Kaj bi ti štel biti”, razotkrivajući političku trgovinu.

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Komentari 43
Stižu pljuskovi, grmljavina i velike vrućine: Civilna zaštita upozorila na opasno vrijeme
UPALJEN ALARM

Stižu pljuskovi, grmljavina i velike vrućine: Civilna zaštita upozorila na opasno vrijeme

Na snazi su žuta i narančasta upozorenja za više hrvatskih regija. Meteorolozi upozoravaju na moguće jače pljuskove s grmljavinom te vrlo visoke temperature i toplinski val.
FOTO UŽASA Smrskani BMW na stupu, razbijeni Audi. Izvlačili ženu, muškarac visio s auta
HOROR U ZAGREBU

FOTO UŽASA Smrskani BMW na stupu, razbijeni Audi. Izvlačili ženu, muškarac visio s auta

Na Ljubljanskoj aveniji u Zagrebu noćas je došlo do stravičnog sudara BMW-a i Audija nakon kojeg je BMW odletio u rasvjetni stup. Morali su intervenirati vatrogasci kako bi izvukli ženu iz smrskanog auta te skinuli muškarca koji je ostao visjeti na vozilu.
JEZIVA NESREĆA U ZAGREBU BMW X5 odletio u stup nakon sudara: 'Čovjek je visio na autu'
REZALI AUTO DA IZVUKU ŽENU

JEZIVA NESREĆA U ZAGREBU BMW X5 odletio u stup nakon sudara: 'Čovjek je visio na autu'

Vatrogasci su morali rezati krov BMW-a, kako bi spasili ženu iz automobila koji se ogromnom brzinom zabio u stup na Ljubljanskoj aveniji. Do stravične nesreće došlo je oko 1.30 sati

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