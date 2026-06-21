Stižu pljuskovi, grmljavina i velike vrućine: Civilna zaštita upozorila na opasno vrijeme

Pred dijelom Hrvatske je nestabilan početak tjedna. Nakon što je Državni hidrometeorološki zavod objavio meteorološka upozorenja za ponedjeljak, oglasio se i Operativni centar civilne zaštite te upozorio na vremenske prilike koje bi u pojedinim krajevima mogle stvarati poteškoće. Najveći rizik od grmljavinskih pljuskova očekuje se u kontinentalnom dijelu zemlje. Za osječko područje aktivirano je žuto upozorenje, a meteorolozi tijekom dana očekuju mjestimično jače pljuskove praćene grmljavinom. Takve su pojave najizglednije na sjeveru i istoku regije.

Foto: DHMZ

U međuvremenu je upozorenje izdano i za zagrebačko područje, koje ranije nije bilo obuhvaćeno Meteoalarmom. Prema prognozama, tijekom poslijepodneva postoji mogućnost razvoja izraženijih grmljavinskih pljuskova, osobito u krajevima uz granicu sa Slovenijom i Mađarskom.

Dok se na sjeveru i istoku prati mogućnost nevremena, na Jadranu najveću prijetnju predstavljaju vrućine. Za riječku regiju na snazi je narančasti stupanj upozorenja zbog toplinskog vala i vrlo visokih temperatura. Uz sparno i vruće vrijeme, meteorolozi upozoravaju i na mogućnost jačih pljuskova te grmljavinskog nevremena tijekom poslijepodneva, posebno u Istri. Isto upozorenje zbog toplinskog vala ostaje na snazi i tijekom utorka.

Foto: DHMZ

U splitskoj regiji ponedjeljak će obilježiti vrlo visoke temperature zbog kojih je izdano žuto upozorenje. Već sljedećeg dana stupanj opasnosti raste pa će na snazi biti narančasto upozorenje zbog toplinskog vala.

Žuto upozorenje zbog toplinskog vala vrijedi i za dubrovačko područje, i to tijekom oba dana, u ponedjeljak i utorak.

Za razliku od navedenih područja, stanovnici karlovačke, gospićke i kninske regije za sada nemaju razloga za dodatni oprez jer za ta područja nisu izdana nikakva meteorološka upozorenja za početak tjedna.

Iz DHMZ-a napominju kako vremenske prognoze imaju svoja ograničenja jer se opasne pojave ne mogu uvijek unaprijed precizno odrediti. Zbog složenih atmosferskih procesa moguće su razlike između prognoziranog i stvarnog razvoja vremena.