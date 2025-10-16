Obavijesti

ISPRIČAO SE

Šuta: Djeca na Poljudu su izvan životne opasnosti, djelatnik je greškom izazvao reakciju...

Piše Ivan Jukić,
Gradonačelnik je naglasio da je zadovoljan što je sve završilo bez težih posljedica, ali istaknuo da se ovakve situacije ne smiju ponavljati

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta komentirao je incident na bazenu Poljud, gdje su dvoje djece završili u bolnici zbog iritacije dišnih puteva izazvane miješanjem klora i kiseline.

“Kontaktirao sam ravnatelja bolnice, djeca su izvan životne opasnosti. Vanjski djelatnik koji je radio na tome svojom greškom izazvao je reakciju. Meni je drago da su djeca dobro. U ime svih uključenih, a s obzirom da je riječ o Javnoj ustanovi grada Splita, ispričavam se,” rekao je Šuta, piše Dalmatinski portal.

Gradonačelnik je naglasio da je zadovoljan što je sve završilo bez težih posljedica, ali istaknuo da se ovakve situacije ne smiju ponavljati.

“U ovom slučaju uzrok je ljudski faktor i treba utvrditi sve okolnosti. Zabilježene su ovakve situacije i treba učiniti sve da se više ne dogode. Protokoli su jako bitni, treba ih preispitati, a ako ih nema, definirati,” dodao je Šuta.

Na pitanje o mogućoj reviziji Javne ustanove Športski objekti, Šuta je odgovorio: “Ravnatelj, kao ovlaštena osoba, dužan je sve preispitati, utvrditi postoje li protokoli i način rada te nas obavijestiti. Ako postoje nepravilnosti i odstupanja, moraju se otkloniti.”

Gradonačelnik je time potvrdio da će Grad Split, uz ravnatelja ustanove, provesti provjeru svih protokola i načina rada kako bi se spriječili slični incidenti u budućnosti.

OSTALO

