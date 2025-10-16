Obavijesti

News

Drama na bazenima u Splitu: Dvoje djece završilo u bolnici

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL (ilustracija)

Splitska policija zaprimila je dojavu o incidentu oko 10:30 sati te utvrđuje sve okolnosti događaja

Na bazenima na splitskom Poljudu u četvrtak ujutro došlo je do kemijskog incidenta prilikom dopremanja klora i tekućine za snižavanje pH vrijednosti vode, zbog čega su hospitalizirano dvoje djece, doznaje se iz policije i bolnice.

Splitska policija zaprimila je dojavu o incidentu oko 10:30 sati te utvrđuje sve okolnosti događaja.

Prema riječima Gordona Cerjana, ravnatelja Javne ustanove Športski objekti, do reakcije je došlo tijekom ispiranja crijeva kojima se rukovalo s kemikalijama.

“Djelatnik koji je obavljao taj posao izazvao je miješanje klora i kiseline, odnosno kemijsku reakciju. Intenzivan miris proširio se ventilacijskim sustavom do ostalih prostorija i bazena. Zbog toga smo odmah evakuirali sve posjetitelje i provjetrili prostor”, izjavio je Cerjan za Dalmatinski portal.

Dodao je kako neželjene tekućine nisu dospjele u vodu bazena, već je problem nastao isključivo pri ispiranju opreme.

Iz KBC-a Split su potvrdili da su na Klinici za dječje bolesti zaprimljena dva djeteta, u dobi od 12 i 8 godina, s respiratornim poteškoćama i simptomima nadraženosti dišnih putova. Njihova medicinska obrada je u tijeku.

Djelatnici bazena i posjetitelji odmah su evakuirani, a prema pisanju lokalnih medija, u zraku se osjetio jak i neugodan miris.
 

