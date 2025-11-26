Sutkinja i stečajni upravitelj uhićeni prije osam godina, još nije potvrđena optužnica

Osam godina nakon uhićenja i pet godina nakon podizanja optužnice, optužnica za višemilijunsku prevaru protiv trgovačke sutkinje Vesne Malenice, stečajnog upravitelja Pere Hrkaća, Hrkaćeve suradnice Tatjane Kušec te poduzetnika Miroslava Mitaka, Milana Lučića i Josipa Debića, još uvijek nije potvrđena.

Kako doznajemo, što zbog žalbi obrane, što zbog toga što je spis 'šetao' od suca do suca na Županijskom sudu u Zagrebu. Doznajemo da optužnica nije potvrđena ni u srijedu, jer je obrana zatražila da se spis prebaci na Županijski sud u Splitu iz dva razloga: prvi jer se nadaju da će tako doći do neke odluke, drugi jer se dio spisa odnosi na kaznena djela u Makarskoj. I tako su uspjeli još jednom odgoditi potvrđivanje optužnice, jer o premještaju predmeta odlučuje Visoki kazneni sud.

Šestorku se tereti da su u sklopu zločinačkog udruženja od kolovoza 2008. do studenog 2017., zaradili preko 13 milijuna kuna na uštrb tvrtki u stečaju. Te tvrtke su oštetili za više od 45 milijuna kuna.

Sutkinja Malenica je Peru Hrkaća, prema optužnici, postavila za stečajnog upravitelja u više slučajeva, a onda je on sa suradnicima i poduzetnicima novac s računa stečajnih dužnika prebacivao na druge račune, davao pozajmice, kredite, preprodavao poslove i kampove na obali, a sve kako bi pogodovao sebi ili svojim suradnicima. Sutkinju se tereti da je zagovarala Hrkaćeve odluke i tako sprječavala vjerovnike da ga preispituju.

Po Uskokovim sumnjama Hrkač je izvukao 12 milijuna kuna iz Glumina banke preko ugovora o pozajmicama koje je potpisivao sa samim sobom - ispred Glumina banke i neke od niza drugih tvrtki u kojima je vodio stečajeve. Tatjana Kušec je pritom pripremala dokumentaciju, operativno provodila plaćanja i vodila evidenciju zajmova, dok je Malenica te transakcije nadzirala i odobravala ih kao sutkinja. Uz to, tereti ju se da je jamčila za Lučićeve tvrtke prilikom dogovorene kupoprodaje zemljišta. Kad se netko od drugih stečajnih upravitelja nije slagao s nezakonitim radom sutkinje i ekipe, Malenica bi ga smijenila i postavila novog. Tako je došlo do toga da je jednom imenovala i prikrivenu Uskokovu tužiteljicu koja je sve snimila. Nakon toga su i uhićeni.

Malenica je privremeno udaljena s dužnosti. Hrkać je optužen da je i radnike Gredelja tražio da njoj i njemu obavljaju i građevinske radove besplatno, te da je uhljebljivao članove obitelji, prijatelje i poznanike.

Prema optužnici, Malenica i Hrkać su oštetili Glumina banku za više od 20 milijuna kuna, Glumina gradnju za tri milijuna kuna, Amforu Maris za 15.5 milijuna kuna, TŽV Gredelj za 1.6 milijuna kuna te da su u još 11 stečajnih postupaka te tvrtke oštetili za još 11 milijuna kuna.

Hrkać je optužen i da je radnike Gredelja tražio da besplatno obavljaju građevinske radove na njegovim ili sutkinjinim nekretninama te da je nezakonito zapošljavao članove obitelji, prijatelje i poznanike.