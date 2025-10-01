Sutkinja oslobodila policajca za uznemiravanje kolegice. Sada želi biti šefica suda u Vukovaru

Sutkinja Anica Filipović, poznata po spornoj presudi kojom je oslobodila policijskog šefa optuženog za seksualno uznemiravanje kolegice, sada se kandidira za predsjednicu Županijskog suda u Vukovaru, piše Index.

Policajka je svjedočila da ju je tijekom noćne ophodnje nadređeni šef dirao po nozi i bedru, hvatao za bradu, pokušao poljubiti i tražio seks, uz vulgarne komentare o njezinu tijelu tijekom patrole na hrvatsko-srpskoj granici.

Sve je prijavila, a cijeli slučaj je dobio i neočekivani sudski epilog. Općinsko državno odvjetništvo u Vukovaru u ožujku 2016. godine odbacilo je kaznenu prijavu protiv policajca.

- Općinsko državno odvjetništvo u Vinkovcima (tada Općinsko državno odvjetništvo u Vukovaru) je 7. ožujka 2016. donijelo rješenje o odbačaju kaznene prijave. Rješenje je doneseno u skladu s važećom pravnom praksom i shvaćanjem kojim se kazneno djelo razgraničavalo od prekršaja kada se javljalo kao ponovljeno spolno uznemiravanje počinjeno zloporabom odnosa nadređenosti”, poručili su iz Državnog odvjetništva RH.

Sutkinja Filipović zaključila je da se radi o uznemiravanju jer se sve dogodilo “samo jednom”.

Presuda je izazvala šok, a tadašnji predsjednik Vrhovnog suda Đuro Sessa javno se ispričao policajki. Ustvrdio je da je oslobađajuća presuda njezinu šefu bila pogrešna.

Sutkinju Anicu Filipović Državno sudbeno vijeće (DSV) je samo godinu dana nakon te presude unaprijedilo. S Općinskog suda u Vukovaru imenovana je 2021. na viši, Županijski sud u Vukovaru. Sada želi postati i njegova predsjednica.

Zgranuti zaposlenici tog suda upozorili su Državno sudbeno vijeće. Njezini sadašnji suradnici tvrde da i dalje pokazuje naprasito ponašanje koje doživljavaju kao mobing. Za mjesto predsjednika suda uz nju se natječu i suci Goran Miličević i Davorin Smičić. Iz DSV-a poručuju da su upoznati s anonimnim prijavama protiv sutkinje, ali da će odluku donijeti tek nakon razgovora s kandidatima.