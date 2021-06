Ljetne žege ne posustaju, cijela Hrvatska danas je bila u narančastom zbog visokih temperatura, a toplinski val tek se očekuje. I to sutra.

Živa u termometrima, kako najavljuju meteorolozi, trebala bi skakati i do 38 stupnjeva u nekim dijelovima Hrvatske.

- Budite spremni na pojavu zdravstvenog rizika zbog vrućine i visokih temperatura kod osjetljive populacije, ponajprije starijih i male djece. Slušajte i postupajte prema savjetima danima od strane nadležnih službi - stoji u upozorenju DHMZ-a.

Zbog prodora toplog zraka koji nam stiže s područja sjeverne Afrike danas rano ujutro temperatura u Splitu iznosila je 26,8 stupnjeva. Za sutra je u Hrvatskoj najavljeno pretežno sunčano i vruće, a u unutrašnjosti mjestimice i vrlo vruće.

Puhat će povremeno umjereni do jaki južni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 17 do 22, na Jadranu između 21 i 26, a najviša dnevna uglavnom od 32 do 37°C. Žega će malo popustiti u petak.

• Ako morate izaći od 11 do 16 sati, štitite glavu šeširom ili kapom i nosite laganu odjeću

• Pijte puno vode i izbjegavajte prženu, slatku, slanu i jako začinjenu hranu

• Učestalo kontrolirajte krvni tlak, a mučnina, vrtoglavica, glavobolja i suhoća ustiju su znak za uzbunu

• Ako možete, ostanite u rashlađenom i zamračenom stanu ili kući