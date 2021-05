Vlada je danas na telefonskoj sjednici donijela odluku o uspostavi nacionalnog sustava za izdavanje EU digitalne COVID potvrde uz podsjetnik kako je još u travnju osnovala radnu skupinu za izradu tehničkog rješenja prekogranično interoperabilnih digitalnih zelenih potvrda s ciljem izrade nacionalnog sustava digitalnih zelenih potvrda.

- Hrvatski nacionalni sustav za izdavanje EU digitalne COVID potvrde spreman je za početak rada od 1. lipnja te je formalno provedena procedura integracije s EU pristupnikom čime je osigurana njihova prekogranična interoperabilnost - priopćili su iz Vlade.

Također, dodaju, Ministarstvo unutarnjih poslova je uspješno integriralo validaciju EU digitalnih COVID potvrda u Nacionalni granični informacijski sustav te su osigurani svi organizacijski i tehnički preduvjeti za provedbu Odluke Vlade o uspostavi nacionalnog sustava za izdavanje EU digitalne COVID potvrde.

- Iako će procedura usvajanja Uredbe o digitalnoj COVID potvrdi EU-a biti dovršena krajem lipnja, interoperabilni europski pristupnik za središnju razmjenu javnih PKI certifikata država članica formalno počinje s radom od 1. lipnja 2021. i sve države članice koje imaju razvijeno, testirano i od strane Komisije potvrđeno nacionalno rješenje, mogu implementirati procese izdavanja i validacije EU digitalnih COVID potvrda u nacionalnim sustavima. Republika Hrvatska je kroz procedure prijave i testiranja s Europskom komisijom potvrdila spremnost te ishodila odobrenje Komisije za integraciju s EU pristupnikom i u cijelosti je spremna za uvođenje EU digitalne COVID potvrde - ističu iz Vlade.

Budući da je tehničko rješenje prekograničnih interoperabilnih EU digitalnih COVID potvrda spremno za početak rada od 1. lipnja, a kako bi se olakšala sloboda kretanja građana tijekom pandemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 i doprinijelo postupnom ukidanju ograničenja, u interesu građana je da se početak primjene EU digitalnih COVID potvrda uskladi s početkom rada središnjeg europskog pristupnika, zbog čega se donosi ova odluka.

Osim olakšavanja kretanja građana prilikom prelaska graničnih prijelaza Republike Hrvatske, ali i graničnih prijelaza država članica EU s kojima će biti sklopljeni bilateralni sporazumi, ova potvrda moći će se koristiti i u druge svrhe sukladno odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske koje se donose sukladno Zakonu za zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti.

- AKD će putem javne informativne mrežne stranice www.EUdigitalnaCOVIDpotvrda.hr, učiniti građanima dostupnim sve potrebne informacije, upute i podatke o izdavanju i svrsi EU digitalnih COVID potvrda, a također će mrežne stranice i redovito ažurirati. EU digitalna COVID potvrda će se koristiti sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka i isključivo samo za preuzimanje i obradu podataka koji su sadržani u potvrdi - dodali su.

Još nisu uneseni svi podaci na sustavu e-građani

I dok od sutra kreće izdavanje potvrda o preboljenju, cijepljenju ili negativnom testu, u sustavu e-građani još uvijek nekima ti podaci nisu uneseni pa se ne zna kako će uopće od sutra sustav i profunkcionirati. Oni koji su se cijepili u kolektivima, a ne kod svojih liječnika, u svom digitalnom e-kartonu to ne vide. Nije još upisano što znači da još registri nisu povezani i još nema pouzdanih i kompletiranih podataka o cijepljenima, a na temelju tih nepotpunih baza trebali bi izdavati te isprave.

- Ma ni u HZZO-u ne znaju što će i kako raditi kada su saznali da će oni na svojim šalterima izdavati digitalne zelene potvrde s kojima bi se cijepljeni, negativni ili građani koji su preboljeli Covid neograničeno kretali - rekao nam je nedavno dobro upućeni izbor.

Upitali smo na presici Stožera da li oni koji su se cijepili na punktovima ili svojim radnim mjestima to moraju sami javiti svojim obiteljskim liječnicima da oni to upišu pa da im taj podatak unesu i u sustav e-građanin, no rekli su nam da ne treba, da cjepitelji na listu mjesta to upisuju u registar. No, očito nije tako.

I nekoliko tjedana od cijepljenja, pojedinim građanima cijepljenje nije upisano u korisnički pretinac e-građanina. Ponovno smo o toj problematici pitali Stožer i prošlog tjedna. Ministar zdravstva Vili Beroš podsjetio je kako se sustav e-građanin nedavno nadograđivao zbog čega je došlo do manjih poteškoća i naglasio kako će svi od 1. lipnja na portalu moje zdravlje moći vidjeti kada je i s koliko doza cijepljen. 1. lipnja je sutra pa ćemo vidjeti.

Podsjetimo, digitalne potvrde mogu se zatražiti putem sustava e-građani pa skinuti na mobitel ili isprintati, a za one koji ne mogu u sustav mogu zatražiti u jednoj od 150 uspostava HZJZ-a.

Upute

Na portalu e-građani stavli su upute:

Građani Republike Hrvatske te oni koji imaju odgovarajuće vjerodajnice za pristup sustavu u samo nekoliko koraka mogu putem portala e-Građani zatražiti svoju EU digitalnu COVID potvrdu

Građani Republike Hrvatske te oni koji imaju odgovarajuće vjerodajnice za pristup sustavu, čiji su podaci o cijepljenju, negativnom testu na SARS-CoV-2 ili preboljenju bolesti COVID-19 upisani u centralne baze podataka Ministarstva zdravstva, mogu putem portala e-Građani zatražiti svoju EU digitalnu COVID potvrdu.

Sustavu se pristupa vjerodajnicama razine 2 - značajne razine sigurnosti ili vjerodajnicama razine 3 - visoke razine sigurnosti te nije potrebno predočiti dodatne podatke i dokumentaciju. Sustav dohvaća podatke korisnika iz baza podataka Ministarstva zdravstva te se potvrda generira klikom na opciju „Zatraži potvrdu“.

Potvrda koju građani preuzimaju putem portala e-Građani može se spremiti na računalo, isprintati ili poslati putem elektroničke pošte na e-mail adresu.

Više informacija o EU digitalnim COVID potvrdama u RH građani mogu pronaći na javnoj informativnoj mrežnoj stranici: https://eudigitalnacovidpotvrda.hr/