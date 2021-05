Davor Božinović danas je na presici Stožera najavio sve o digitalnim zelenim potvrdama, odnosno 'covid putovnicama'. One će olakšati putovanja za državljane EU i državljane trećih zemalja koji zakonito borave na području EU.

- To nisu putovnice, nemojmo to drugačije zvati, možda je to lakše za izgovoriti, to su digitalne zelene potvrde koje se odnose na olakšavanje putovanja. Bit će interoperabilne, omogućit će međusobno priznavanje potvrda o cijepljenju, preboljenju i testiranju. Hrvatska je među članicama koje pilotiraju izradu tehničkog rješenja što znači da smo u naprednoj fazi izrade nacionalnog tehničkog rješenja te spremni za njegovo testiranje s drugim članicama EU na platformi EU. Treba naglasiti baza, preciznost i upisivanje svih podataka s obzirom da će se potvrde izdavati na temelju baza osoba koje su preboljele covid 19 u zadnjih 180 dana, koje su testirane u zadnjih 48 sati i osoba koje su cijepljenje - kazao je Božinović te dodao da se Hrvatska zalaže za što skorije izglasavanje uredbi i rekao kako Hrvatska želi te potvrde izdavati već od 1. lipnja, među ostalim i zbog turističke sezone.

Potvrde će se izdavati u PDF formatu, građani će moći zahtjeve predati putem sustava e-Građani, a potvrde će im se dostavljati u korisničke pretince. Potvrde u fizičkom obliku izdavat će se u 150 ispostava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Verifikacija će se provoditi putem očitavanja QR kodova, a na granične prijelaze već je raspoređeno 250 čitača potvrda.

Na portalu entercroatia.mup.hr omogućit ćemo najave dolaska stranih državljanja, što će kratiti vrijeme na granicama. Putnici prije dolaska mogu svoje potvrde učitati u PDF formatu na toj stranici s ciljem što brže verifikacije.

- Putnici prije dolaska mogu svoje potvrde učitati u PDF formatu na toj stranici s ciljem što brže verifikacije - rekao je Božinović.