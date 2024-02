Sutra kreću upisi djece u prvi razred elektroničkim putem. Evo što sve morate napraviti

Nakon što je u Zadarskoj županiji lani eksperimentalno testiran, sustav online upisa prvašića u školu ove će se godine provesti u 20 županija. Online upise zasad neće provoditi Grad Zagreb, ali iz Ministarstva znanosti i obrazovanja kažu da pohvaljuju inicijativu, te da će ga vjerojatno uvesti sljedeće godine.

Prijave za redovan upis otvaraju se sutra, u četvrtak 22. veljače 2024. godine u Nacionalnom informacijskom sustavu za upise. Roditelji će preko poveznice https://osnovne.e-upisi.hr/ moći podnijeti prijavu za upis svoga djeteta u 1. razred osnovne škole.

Online upisi provodit će se od 22. veljače do 31. ožujka

Prijave za upis u prvi razred djece s utvrđenim teškoćama su otvorene već ranije, od 1. veljače 2024. do 31. ožujka 2024. godine. Prema informacijama iz sustava, tamo će biti vidljivi opći podaci o djetetu. Vidjet će se i škola na čijoj se listi školskih obveznika dijete nalazi prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta.

- Odmah po podnošenju prijave moći će se odabrati mogućnosti koje se nude u dodijeljenoj školi npr. izborne predmete, produženi boravak i sl. Također, prilikom podnošenja prijave za upis moći će se izraziti želja za upis u drugu školu od one kojoj dijete pripada prema upisnom području - poručuju iz sustava.

Uz prijavu za redovan upis u prvi razred osnovne škole od 22. veljače 2024. do 31. ožujka 2024. godine, moći će se podnijeti i zahtjev za prijevremeni upis u 1. razred osnovne škole. Također i za privremeno oslobađanje od upisa u 1. razred osnovne škole.

Elektroničkim putem predaje se i dodatna dokumentacija, primjerice liječnička. Škola, odnosno osnivač (grad, županija) šalju poziv za psihofizičko testiranje djeteta. Nakon obavljenog pregleda i razgovora s roditeljima, Stručno povjerenstvo škole donosi mišljenje o upisu, koje se također unosi u sustav.

- Cilj je digitalizacijom procesa administrativno rasteretiti roditelje, školske djelatnike i Županijske upravne odjele te omogućiti centralizirano prikupljanje i analizu podataka. Digitalizacijom javnih servisa građani brže i lakše pristupaju javnim uslugama - kažu u Ministarrstvu.

Javite se u školu

Naravno, za sve to morat ćete imati mogućnost prijave na sustav e-Građani.

Roditelji koji ne koriste sustav trebaju se javiti u školu prema mjestu prebivališta. Njima će školski administrator kreirati zahtjev za upis i provesti ih kroz postupak. Sva djeca koja su školski obveznici i imaju uvjete za redovan upis bit će upisana, poručuju iz Ministarstva.

Online prijave za liječnički pregled

- Stručno povjerenstvo škole za upis u prvi razred osnovne škole donosi mišljenje s prijedlogom. Nakon završenog postupka procjene psihofizičkog stanja djeteta Stručno povjerenstvo škole obavlja razgovor s roditeljem. Roditelj ima pravo uvida u mišljenje i prijedlog svakog člana Stručnog povjerenstva škole. U slučaju zahtjeva za redovni upis i donesenog mišljenja s prijedlogom za redovni upis, u sustavu se djetetu generira upisnica za upis u školu prema upisnom području - tumače u Ministarstvu.

Termini za liječnički pregled također se obavljaju online, putem aplikacije Terminko.

Savjeti stručnjakinje

Dijete pri polasku u školu zaista ne treba znati čitati, pisati ili računati, kaže nam Ivana Kujundžić, logopedinja savjetnica i članica Stručnog povjerenstva za upis djece u prvi razred u OŠ Ivan Leko u Prološcu. Ona nam je pojasnila što se na tome pregledu provjerava i što znači da je dijete spremno za polazak u školu.

- Testiranja psihofizičke zrelosti odnose se na neka osnovna pitanja o sebi i svojoj okolini, poznavanje vremenskih odnosa (doba dana, godišnja doba, dani u tjednu, jučer, danas, sutra), poznavanje prostornih odnosa (gore-dolje, lijevo-desno, ispred-iza), koordinaciju pokreta, slaganje dijelova slike u cjelinu, imenovanje i prepoznavanje boja, ispitivanje govorno-jezičnog razvoja (izgovor, naracija, glasovno stapanje i raščlamba, imenovanje grafema), ispitivanje predmatematičkih vještina (brojanje, imenovanje brojeva, nizanje, veće-manje itd.) i grafomotorički razvoj (crtanje čovjeka, precrtavanje). Osim ovih predvještina, procjenjuju se djetetova samostalnost u radu, komunikacija s vršnjacima i ispitivačem, njegova pažnja i koncentracija, emocionalna i socijalna zrelost - kaže Ivana Kujundžić.

Loše komuniciraju

- Zrelost za školu, što je vrlo kompleksan pojam, pretpostavlja optimalan stupanj razvijenosti različitih fizičkih i psihičkih funkcija djeteta koje će mu omogućiti uspješno svladavanje propisanog nastavnog kurikuluma. Pojam je to kojim obuhvaćamo fizičku, intelektualnu, emocionalnu i socijalnu zrelost - tumači logopedinja.

Primjerice, dijete bi trebalo na prihvatljiv način reagirati na uskraćivanje nekih želja i potreba, odnosno da na primjeren način reagira na vrednovanja, kritike i pohvale.

- Nažalost, danas smo svjedoci poplave djece koja loše ili nedovoljno dobro komuniciraju. Roditelji vole naglasiti kako im djeca govore engleski i smatraju to dodatnim postignućem svojeg djeteta. Međutim, takvo 'znanje' stranog jezika nije funkcionalno. Materinski jezik (hrvatski) osnova je polaska u hrvatski sustav obrazovanja i njime dijete treba ovladati. Važno je da se dijete primjereno ponaša, da zna čekati svoj red, da se zna samo odjenuti i obuti, da zna samostalno jesti, da zna pitati ono što ga zanima te da poštuje druge i njihove potrebe, da ima razvijenu empatiju. To sve djeca uče u obiteljima i stoga stavljam naglasak na roditelje da se maksimalno posvete tom ranom dječjem razvoju. Ako to prepustimo nekom drugom ili ekranima, ne piše nam se dobro - zaključuje Ivana Kujundžić.