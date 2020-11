'Sutra očekujemo 20 pacijenata'

<p><strong>Damir Vagić</strong>, voditelj liječničkog tima u Areni Zagreb rekao je kako je dosad došlo osam pacijenata i da ih tijekom večeri očekuju još. Sutra, kaže Vagić, očekuju još 20 pacijenata. Ujutro su u Arenu stigli i liječnički i sestrinski tim te svi ostali koji su potrebni i započeli s pripremama te primanjem prvih pacijenata. </p><p>- Od ponedjeljka i utorka će biti još pacijenata, a to nam je bitno da vidimo je li sve funkcionira kao što se dosad pokazalo da zasad sve odlično funkcionira i da možemo biti pripravni i za daljnje primanje pacijenata - rekao je Vagić za <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3935048/voditelj-lijecnickog-tima-arene-za-rtl-dosad-smo-primili-osam-pacijenata-sutra-ocekujemo-oko-20/" target="_blank">RTL Danas</a>. </p><p>- Napravljeno je 100 kreveta i opremljeno je. Ljudske potencijalne imamo planirane za tih sto kreveta. To nam je plan za sljedeća dva do tri tjedna. U slučaju potrebe mi smo spremni na trećem katu proširiti to na 270 kreveta, a u slučaju potrebe planiramo i daljnje kapacitete - dodao je. </p><p>U Areni su zasad pacijenti srednje životne dobi koji su u dobrom općem stanju. Vagić je poručio kako su ti pacijenti bili pred otpust iz bolnice te da su u KB Dubravi i Infektivnoj klinici Dr. Fran Mihaljević trebali biti još tri, četiri ili pet dana prije otpusta. </p><p>- Kada se potpuno oporave, mi ćemo ih otpustiti kući. Na taj način se oslobađaju kreveti u KB Dubrava i Fran Mihaljeviću tako da se mogu smjestiti srednje teški i teški pacijenti tamo - rekao je. </p><p>U Areni ima i sala za reanimaciju koja će služiti ako se nekom od pacijenta stanje pogorša.</p><p>- U slučaju da našem pacijentu postaje lošije ili ga treba intubirati, mi to ovdje možemo napraviti i potom ga prebaciti u neku od zagrebačkih bolnica - kazao je i dodao da u Areni mogu i pratiti zdravstveno stanje pacijenata. </p><p>- Imamo i plinsku analizu krvi. Možemo gledati kakvo mu je stanje oksigenacija i napraviti krvne pretrage - kazao je i dodao da uz sve što će im biti potrebno mogu napraviti i u KB Sestre Milosrdnice.</p><p>- Sve što jedan stacionar treba imati - ovdje imamo - kazao je i dodao da trenutno imaju 18 liječnika, od čega je 15 iz KB Sestre Milosrdnice i tri liječnika su iz Hrvatske vojske, medicinskih sestara imaju 26 sestara, 20 sa KBC-a Rebro, a 6 iz HV-a.</p><p>- Od ponedjeljka i utorka nam dolaze sestre, kada će trebati, iz KBC-a Sestre Milosrdnice, i još 10 sestara nam je stavila na raspolaganje Psihijatrijska bolnica Jankomir u slučaju potrebe - rekao je. </p><p>Rekao je da će ulazak u Arenu biti isti kao i u druge bolnice, a pripremili su i rezerve za liječnike koji bi se zarazili. </p>