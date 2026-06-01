Sutra samo kratko smirivanje, srijeda opet donosi obilnu kišu

Pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku i uglavnom suho čeka nas u utorak, navodi DHMZ u svojoj prognozi. U Slavoniji, Baranji i Srijemu bit će većinom sunčano, sredinom dana uz poneki tamni oblak koji će uz umjeren vjetar putovati istočno. Ujutro temperatura od 12 do 14 °C, a poslijepodne najviša oko 25 °C.

Podjednako toplo čeka nas u središnjoj Hrvatskoj gdje će također prevladavati suho i sunčano. Ujutro valja pripaziti zbog mjestimične magle. Vjetar većinom slab, samo lokalno umjeren južni ili jugozapadni.

- I u Gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu uglavnom sunčano, poslijepodne uz poneki oblak dnevnog razvoja. Navečer će sa zapada stići novi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar pretežno slab, pod Velebitom ujutro umjerena bura, na moru uglavnom umjeren jugozapadnjak i jugo. Umjerenog juga bit će i u Dalmaciji, osobito na otocima, a duž obale češće južni ili jugozapadni vjetar. Prevladavat će sunčano, u unutrašnjosti uz poneki pljusak. More većinom mirno ili malo valovito. Najniža temperatura zraka od 16 do 19 °C, u unutrašnjosti oko 13 °C, a najviša između 26 i 29 °C - prognoza je Izidora Pelajića za HRT.

Vrlo toplo i na danju većinom sunčanom krajnjem jugu Hrvatske. No, u noći na utorak još više oblaka te mjestimice moguća kiša, a poslijepodne postoji mala vjerojatnost za pljusak prema unutrašnjosti. Vjetar slab do umjeren južni i jugo. Jutarnja temperatura zraka duž obale podjednaka temperaturi mora, oko 20 °C."

- Nova, mjestimice i obilna kiša stiže već u oblačniju i promjenjivu srijedu, osobito u krajeve bliže moru. S okretanjem vjetra s južnog na sjeverni dodatno će osvježiti. U četvrtak sunčanije i toplije, a od petka opet pljuskovi - navodi se.

I na će biti Jadranu nestabilno, u srijedu ponegdje nevere i obilna kiša s kojom će osvježiti i na jugu. Nakon prolazno jakog juga okrenut će nakratko na buru pa umjeren sjeverozapadnjak. U četvrtak sunčanije, a od petka opet nestabilnije, osobito na sjeveru, navodi se.