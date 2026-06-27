Sutra vrhunac toplinskog vala! Pogledajte kolike će biti temperature. Tri regije 'gore'

Sunčano i vrlo vruće bit će u Hrvatskoj u subotu, uz najvišu dnevnu temperaturu u većini područja od 32 do 37 Celzijevih stupnjeva, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) koji upozorava na vrlo veliku opasnost od toplinskih valova u riječkoj, splitskoj i dubrovačkoj regiji.

Velika opasnost od toplinskih valova je u još tri regije - zagrebačkoj, karlovačkoj i kninskoj.

Vjetar će biti većinom slab, na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, a sredinom dana i poslijepodne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak.

Nedjelja 'gori'

Sunčano, u unutrašnjosti lokalno uz umjeren dnevni razvoj oblaka, te danju vrlo vruće. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu u noći i ujutro slaba bura, od sredine dana do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom od 16 do 21, na moru između 23 i 28 °C. Najviša dnevna između 34 i 39 °C.