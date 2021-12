Izmjene Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti izazvalo je u Saboru povišene tonove, svađe i vrijeđanja. Ukratko, pravi cirkus.

Prebacili se na male ekrane. I nastavili

U HTV-ovoj emisiji Otvoreno o tome su razgovarali Marija Selak Raspudić (Klub zastupnika Mosta), Ivan Ćelić (HDZ), Arsen Bauk (SDP), Furio Radin (potpredsjednik Hrvatskog sabora), Stjepo Bartulica (Domovinski pokret) i Hrvoje Zekanović (Hrvatski suverenisti).

Marija Selak Raspudić objasnila je što se događalo kada su njoj i Nikoli Grmoji ostali upaljeni mikrofoni pa se čuli kako joj Grmoja govori da nisu to "dobro napravili" i da su se svi okrenuli protiv njih.

- Nije bila pripremljena reakcija ni akcija. Kako je mogla biti pripremljena kad nismo mogli pretpostaviti što će se dogoditi. Iz svih nastupa se vidi da smo emotivno reagirali. Kolega Grmoja je jedna normalna osoba, koja je bila samokritična, nesretna jer je razgovarala prethodno s oporbom kad je referendum krenuo i znao je da su svi bili suglasni s takvim pitanjima, a onda je vidio da se u praksi sve raspalo zbog političkog oportunizma. Nije mogao vjerovati da se to dogodilo, a i sam je na kraju zaključio kad je vidio kako su uvrede krenule, a s njima nismo započeli mi nego kolegica Benčić koja nas je nazvala ekstremima i lagala da se protivimo cijepljenju, pokušala nad difamirati, zaključio da smo još bili i preblagi - rekla je Selak Raspudić.

'Ruka Sabine Glasovac je bila prijetnja'

Poručila je kako je ruka Sabine Glasovac uperena prema zastupniku Nini Raspudiću bila prijetnja. Na pitanje je li on htio napasti Grbina, Selak Raspudić rekla je da se činjenice mogu vidjeti iz snimke.

- lustracija toga što je Raspudić prijetio Peđi Grbinu, a u svim medijima ruka Sabine Glasovac uperena prema nosu Nine Raspudića. Slika govori Glasovac prijeti Raspudiću, a tekst govori Raspudić prijeti Grbinu. Kako se nije mogla naći ilustracija koja to pokazuje? Nije se našla jer te prijetnje nije bilo. Poražavajuće je što Grbin nije htio reći novinarima što mu je rekao Raspudić nego je namjerno podjarivao ovu atmosferu gdje se Raspudić može neopravdano i lažno prikazati kao nasilnik - rekla je.

Otkrila je i što je Raspudić rekao šefu SDP-a.

- Rekao mu je: "Sram te bilo što si to rekao". Što je bio razlog zašto sam i ja reagirala. Grbin je prešao granicu civilizacijskog diskursa kad je nama rekao da parazitiramo na tuđoj smrti. Nama je neshvatljivo da netko može upotrebljavati takve riječi i uzimati mrtve da bi se s nekim politički nadmetao. I rekao je: "Gdje ste bili kad je trebalo govoriti o COVID potvrdama koje se koriste na ulazu u bolnice i ne testiraju se svi pa virus mogao ući" - ispričala je.

Arsen Bauk poručio je kako njemu ruka Sabine Glasovac ne izgleda kao prijetnja i poručio da mu se činilo da je pokušavala smiriti Raspudića. Selak Raspudić mu je poručila da nije u pravu.

- Rekla mu je: "Stavi tu masku kako treba". On joj je rekao: "Hoću, HDZ-ova higijeničarko". Toliko je on bio opasan - rekla je.

Bauk je rekao kako su glasali protiv izmjena Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti te uputili zaključak da se donese dvotrećinskom većinom. On je podnio povredu Poslovnika članka 253. koji govori o dvotrećinskoj većini te najavio da će tražiti sjednicu Odbora za Ustav.

- Situacija je jednostavna, Ćelić i Radin su za cijepljenje i stožerokraciju. Bartulica, Selak Raspudić su protiv cijepljenja i protiv stožerokracije. Ja sam za cijepljenje i protiv stožerokracije. Zekanović je za cijepljenje i s nepoznatim stavom o stožerokraciji, možda ga danas saznamo. Što se tiče referenduma, kolege iz Mosta recite da ste za cijepljenje i onda ćemo pozvati građane na referendum. Dok se ne čuje jasna rečenica i poziv ljudima da se cijepe, onda ćemo ostati na ovom stajalištu. Ako slučajno kažete cijepite se, morat ćemo ispuniti obećanje - rekao je Bauk.

Hrvoje Zekanović rekao je da je Bauk velikim dijelom u pravu.

- Moram reći da mi je jako žao Raspudića, bio je jako stamen, odolio je napadima goleme kolegice Glasovac. Stvarno velika empatija prema njemu, Bulju i Miletiću, svaka vam čast, baš ste se lijepo ponijeli - rekao je. Poručio je kako u Hrvatskoj postoje ljudi koji ne vjeruju u cjepivo.

- Misle zbog svojih razloga da taj pripravak ne valja, ne znaju da smo u 21. stoljeću. Imamo one koji vjeruju cjepivu, tu sam ja. Imamo treću skupinu, koji znaju da cjepivo pomaže, ali zbog jeftinih političkih bodova to ne žele reći. Ova prva skupina, oni su ravnozemljaši. Sad pitanje Selak Raspudić i Bartulici, jeste li ravnozemljaši ili ova druga skupina? Možete biti ravnozemljaš s diplomom, čak doktoratom, ili možete jasno izaći iz ormara i reći: "Ljudi, cijepite se". A ja ću vas kao brata i sestru zagrliti kad vas vidim jer ste napravili dobru stvar - rekao je.

Zekanović vrtio globus

Dok je Stjepo Bartulica govorio, kamera je u pozadini prikazivala Zekanovića koji se cijelo vrijeme smijao i vrtio globus. Bartulica ga je vidio.

- Vidim vas, ali neću se dati isprovocirati niti ću se spustiti na tu razinu komuniciranja - rekao mu je Bartulica. Naknadno je ispravio i Bauka i poručio kako je više puta javno i glasno govorio da se ranjive skupine i stariji trebaju cijepiti.

- Hrvatska ima ovoliki broj umrlih jer nije u dovoljnoj mjeri cijepila najranjivije, tu smo zakazali. To je neosporno i to govore brojke. Ja sam cijelo vrijeme pokušavao razboriti poručivati da se ljudi sami trebaju brinuti za svoje zdravlje i preuzeti odgovornost. Po meni nije prihvatljivo da se Vlada ponaša kao skrbnik svih građana i da svakodnevno docira i govori što treba činiti - rekao je Bartulica i dodao kako mu nije problem javno reći da cjepivo ima benefite.

- Svi smo zajedno u ovoj nevolji. Današnja slika iz Sabora sigurno nije najsvjetliji dan u povijesti te institucije. Moramo biti svjesni svoje odgovornosti. Na ovako jeftin način pokušavati dobiti pažnju ili bodove, nisam nikad to radio. Do kraja ću govoriti što mislim. Često vlada svojim odlukama izazivaju više štete nego koristi. Želi se stvoriti dojam da se suzbija virus, a to je daleko od stvarnosti. Ne razumijem zašto je Plenković izabrao put s COVID potvrdama koji se pokazao poraznim u mnogim zemljama - poručio je.

- Slušajući ovo iskazivanje odanosti Hrvoja Zekanovića čovjek stvarno poželi da je Zemlja ravna ploča jer bi onda mogao otići od njega, ovako kad se sjeti da je okrugla zna da bi ga opet mogao sresti na kraju svoga puta. Pomalo ga i žalim. Kad se svjetla reflektora ugase i dobije tu mizernu nagradu za svoj rad, on će ostati sam. Što se tiče Bauka, govoriti da smo protiv cijepljenja je laž, a ona služi kao politička etiketa koja bi nas trebala prikazati kao ubojice ili one koji parazitiraju na mrtvima. Više puta smo govorili o cijepljenju, jedina razlika je što smo se mi zalagali za to da ono ostane slobodan izbor. Ja ću vas kolega Bauk i sve ostale koji provodite takvu agresivnu kampanju prema građanima optužiti što se više nije cijepilo. Više ljudi bi se cijepilo da je dobilo razumne informacije i čuli što sve trebaju, da im se dozvoli da sami odluče, nego kada imaju osjećaj da ih se tjera pred zid, a da ne spominjem COVID potvrde koji su indirektna prisila na cijepljenje - rekla je Selak Raspudić.

Furio Radin je rekao kako još uvijek nije shvatio je li cilj referenduma dvije trećina glasova ili Covid potvrde.

- Dvije trećine glasova znači da oni s kojima se inače svađate, moraju glasati zajedno i u jednom trenutku će donijeti pametne odluke. Ja ne shvaćam kako? Ako je pitanje COVID potvrda, o tome se može razgovarati. Ovo što kaže Zekanović o ravnoj Zemlji, nemojmo to omalovažiti. Ja sam čitao istraživanje 3,8 milijuna Talijana misli da je Zemlja ravna - rekao je Radin i poručio kako bi možda bilo dobro da se odluke Stožera svakih mjesec dana ratificiraju.

Ivan Ćelić rekao je kako mu je žao što su zastupnici Mosta izgubili kontrolu u Saboru.

- Neki propovjednici istine koji citirali Sveto Pismo, nakon pet minuta su prijetili kolegama zastupnicima. Ispričavam se građanima koji su to danas gledali. To nije dobra poruka Sabora. To što mislite da imate licencirani certifikat da možete samo vi druge omalovažavati vrijeđati, to ne može tako ići. Vi ste danas pokazali što ste i tko ste. Jedna mala skupina antivaksera. To se događa i u drugim zemljama. Kako idu valovi, tako se i taj val nasilja i radikalizacije pojačava. Most je niža razina od antivaksera, oni su ljudi koji proračunato pokušavaju ubrati političke bodove ljudi koji su konfuzni - rekao je Ćelić.

'Most boli što ih je Plenković potjerao'

Poručio je da ne bi bilo 57 umrlih u jednom danu da je u Hrvatskoj veća procijepljenost. Istovremeno, rekao je, neodgovorni zastupnici umjesto da biračima kažu da se cijepe, oni ih podržavaju u konfuznim idejama koje vode ugrožavanju zdravlja.

- Ove riječi koje su danas spominjane, one možda grubo zvuče, ali to je ništa drugo nego slanje ljudi u smrt na način da im kažu: "Ne cijepite se, ne testirajte se, ne koristite COVID potvrde". Ja sam danas po izlasku iz Sabora očekivao da će mi do Trga bana Jelačića netko opaliti šamar. Zašto zastupnici Mosta nisu osudili nasilje koje se događa, sve vezano uz prosvjede koji su dio njihova referenduma - rekao je.

- Uhićen je HDZ-ov gradonačelnik Kutine, nećemo se sada vraćati na Žalac, Tolušića, sva medicinska oprema se nabavlja mimo javne nabave pod oznakom tajnosti. Most je tražio da se to skine i to je ono što žulja korumpirani HDZ - rekla je Selak Raspudić kod je Ćelić cijelo vrijeme ponavljao: "Cijepite se, cijepite se, ne budite licemjeri".

Zekanović je rekao kako je HDZ zbog niza nedosljednosti kriv za situaciju u kojoj se nalazi država. SDP je, smatra, tek jučer u Saboru jasno i glasno rekao što je trebao reći.

Istaknuo je da bi Most i dalje bio u koaliciji s HDZ-om da ih Plenković nije potjerao i poručio da je to ono što ih boli.

- Želite biti vjerodostojni, ali ne možete. Ja sam desničar i toga se ne sramim. Vi ste za izbor, ja nisam, ja sam pro-lifer. Ja sam bio protiv Istanbulske konvencije, dok je Most imao zavjet šutnje jer nisu vjerodostojni. Građani će prepoznati one koji su vjerodostojni i one koji samo žele političke bodove - rekao je Zekanović.

'Svaki potpis nam je bitan'

- Što je Most učinio tako radikalno da je zaslužio ovakve etikete? Iskoristio je demokratska sredstva da kroz institucije, a ne kroz ulicu, vrati demokracije u odlučivanje o ograničavanju prava i slobode. Referendum je jedini način da se izborimo za to da ne dođe do obveznog cijepljenja i da zaštitimo djecu. Svaki nam je potpis bitan - rekla je Selak Raspudić.

Bauk je poručio da je "najveći problem ove zemlje HDZ".

- Često se mnogi pozivaju na znanost, ali činjenica je da se znanstvenici ne slažu oko mjera i pristupa prema pandemiji. Što se tiče Amerike, najbolje su prošle zemlje gdje su imale blaže mjere - rekao je Bartulica.

Radin je poručio kako je cijepljenje jedini zdravorazumski način za pristupiti pandemiji, Ćelić je istaknuo kako građani koji se cijepe imaju veće šanse da neće teško oboljeti i umrijeti.

- Političari i svi koje ljudi slučaju pozovite ih da se cijepe. Ako neki u ovom studiju misle profitirati na ovoj temi, neće, to će Kolakušić - rekao je Zekanović.