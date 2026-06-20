Suze na grobu četveronožnog partnera: Zagrebački policajac odao počast svom psu

Na zagrebačkom groblju za kućne ljubimce "Spomengaj" u Dumovcu, među spomenicima koji čuvaju uspomene na vjerne prijatelje, jedno je mjesto posebno. Tu, pod pločom s grbom Ministarstva unutarnjih poslova, počivaju službeni policijski psi. Nedavno su to mjesto obišli djelatnici MUP-a kako bi odali počast svojim preminulim četveronožnim kolegama. U tišini, među njima je stajao i policijski službenik Ivan Antolović.

- Puno je lakše i puno je draže nama vodičima koji znamo da je pas ovdje, da možemo doći, sjetiti se, rekao je Ivan Antolović, instruktor u Centru za obuku vodiča i dresuru službenih pasa - izjavio je za HRT Ivan na rubu suza.

Zagreb: Djelatnici Ministarstva unutarnjih poslova obišli grobno mjesto za službene pse MUP-a | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Ovo mu nije bio prvi oproštaj od četveronožnog partnera, no bol ne postaje manja. Mogućnost da posjeti mjesto gdje njegov kolega počiva pruža barem malo utjehe.

Miroslav Puž, voditelj Centra, naglašava kako ta veza nije samo profesionalna. Vodič i pas zajedno su 24 sata dnevno, dijeleći i opasnost na terenu i mir u obiteljskom domu. Većina službenih pasa, nakon što odsluže svoje, mirovinu provodi sa svojim vodičima, postajući punopravni članovi njihovih obitelji.

​- Ne da su to naši psi, to su naši radni kolege! - poručio je Puž.

Zagreb: U grobno mjesto u Spomengaju u Dumovcu položeni posmrtni ostaci službenih pasa MUP-a uginulih u protekle tri godine | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Inicijativa da službeni psi dobiju svoje vječno počivalište po uzoru na prakse svjetskih policija zaživjela je u suradnji MUP-a i "Spomengaja". Pločice s imenima danas podsjećaju na 17 službenih pasa čiji je pepeo tamo pohranjen, heroja koji su svoje živote posvetili detekciji eksploziva, zaštiti granice i traganju za nestalima.

Sam Spomengaj već sedam godina pruža utjehu ljudima u trenucima kad se opraštaju od svojih kućnih ljubimaca, pasa vodiča, terapijskih i službenih pasa. Usluge Spomengaja, pored MUP-a, koriste i Centar za rehabilitaciju Silver te neke udruge. Tijekom sedam godina rada "Spomengaj" je primio gotovo 4.300 tijela životinja, od čega 400 ove godine, a u posljednjih godinu i pol prosječno prima dva tijela dnevno. Uz zdravstvenu, komunalnu i ekološku, "Spomengaj" ima i važnu emocionalnu te kulturološku ulogu, jer mogućnost opraštanja od tijela ljubimca građanima pruža utjehu i govori o civilizacijskom dosegu društva. Neka se tijela životinja koja dođu u Spomengaj ukapaju na groblju, a za većinu se naručuje kremacija, pa ljudi pepeo odnose u urnama ili ga ostavljaju na groblju.

- Iz godine u godinu se povećava trend i za ukopom kućnih ljubimaca i za ispraćajem, što smo uočili u posljednjih godinu i pol dana, naveo je Tomislav Baća, voditelj Spomengaja, krematorija i groblja za kućne ljubimce u Zagrebu.

Zagreb: U grobno mjesto u Spomengaju u Dumovcu položeni posmrtni ostaci službenih pasa MUP-a uginulih u protekle tri godine | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Hrvatska praksa odavanja počasti psima herojima dio je globalnog trenda prepoznavanja njihove neizmjerne važnosti. U Sjedinjenim Američkim Državama, psi poginuli na dužnosti često dobivaju pogreb s punim policijskim počastima, jednak onome za ljudske kolege. Prije nekoliko godina, više od tisuću ljudi i deseci službenih pasa okupili su se na sprovodu Kyea, trogodišnjeg belgijskog ovčara iz Oklahoma Cityja. Kye je ubijen dok je sa svojim partnerom, narednikom Ryanom Starkom, pokušavao uhvatiti kradljivca automobila.

Nakon što je osumnjičeni sletio s ceste i pokušao pobjeći, Kye ga je sustigao. No, napadač ga je divljački izbo nožem. Pas je podlegao ozljedama sljedećeg dana. Narednik Stark, koji je usmrtio napadača kako bi spriječio daljnju tragediju, na sprovodu nije mogao sakriti suze dok se opraštao od svog partnera, pokopanog u lijesu prekrivenom zastavom uz počasnu paljbu.

Zagreb: U grobno mjesto u Spomengaju u Dumovcu položeni posmrtni ostaci službenih pasa MUP-a uginulih u protekle tri godine | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Dok su pogrebi s punim počastima postali uobičajeni, neke policijske uprave otišle su i korak dalje. U okrugu San Luis Obispo u Kaliforniji, na proplanku s pogledom na zelene brežuljke, postoji jedinstveno groblje posvećeno isključivo službenim psima. Osnovano je jer, kako kažu u tamošnjoj policiji, "K-9 su zamjenici šerifa".

Ideja je potekla od zamjenika Allena Bargera nakon što je njegov devetogodišnji partner Jake, zaslužan za više od 900 uhićenja povezanih s drogom, uginuo od raka. Sredstvima zaplijenjenima od prodaje droge, uz pomoć zatvorenika, izgrađen je memorijalni park gdje svaki pas iz uprave ima osigurano svoje mjesto.

