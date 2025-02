Sva izvješća o Lastovu ostala su samo mrtvo slovo na papiru

Tog 11. kolovoza izgubljena su tri života. Tri pomorca s Lastova kući se nisu vratila. Šest mjeseci poslije na meti istražitelja zbog njihove smrti našla su se trojica njihovih kolega - kapetan, prvi časnik palube, koji je i sam ozlijeđen u nesreći, te vođa palube. Sad bivši predsjednik uprave Jadrolinije, David Sopta, kaznenom istragom neće biti obuhvaćen. On će sukladno izvješću o nesreći nadležnog Ministarstva dobiti samo prekršajnu prijavu. Sva ona silna slova ispisana u izvješću koja upućuju na manjkavost protokola i propisa, sve one rečenice koje govore o tome da su mnogi na Lastovu bili tek ukrcani i da nije poznato kad su i kako prošli obavezno upoznavanje s brodom, sve to silno nizanje propusta sad stoji tamo negdje po arhivama kao mrtvo slovo na papiru. Ni ono što je napisala Agencija za istraživanje nesreća nije uzeto u obzir, iako doduše oni izdaju samo mišljenje kako bi se u budućnosti stvari popravile.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+