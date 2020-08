Svađa zbog parkinga u Poreču: U obračunu izvukao i mačetu?!

Koliko smo uspjeli vidjeti, radilo se o više muškaraca koji su se naguravali. Jedan je iz auta izvukao nešto, za što su drugi počeli vikati da je mačeta, rekli su nam trgovci koji imaju štandove blizu mjesta sukoba

<p>U srijedu kasno navečer, na djelu rive gdje prometuje brod za otok Sveti Nikola u Poreču, potukli su se navodno strani gosti, a sve zbog parkirališnog mjesta gdje je i inače zabranjeno parkirati jer taj dio je namijenjen samo za dostavu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Ma što da vam kažemo, sve se odigralo u nekoliko sekundi. Koliko smo uspjeli vidjeti, radilo se o više muškaraca koji su se naguravali, i jedan od njih iz automobila je izvukao nešto, za što su drugi počeli vikati da je mačeta. Nakon sukoba jedni su sjeli u automobil švicarskih, a drugi u onaj poljskih oznaka. Svi mi koji tu u blizini imamo štandove bili smo zakupljeni svojim poslovima, tako da detalje zaista ne možemo prepričati - kazali su nam prodavači.</p><p>No dok je trajala drama na djelu rive i same prometnice, mnogi su prolaznici bježali, a neki i vikali da se pozove policija. Kako doznajemo, to posljednje na kraju nitko nije učinio, što nam je i potvrđeno i iz same PU istarske.</p>