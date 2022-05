Svađali se član uprave Dinama i novinar: 'Mamićev ste potrčko'; 'Vi ste zaljubljeni u Mamića!'

Krešimir Antolić, član uprave GNK Dinamo, Tomislav Družak, državni tajnik u Ministarstvu turizma i sporta, Nenad Črnko, dopredsjednik HNS-a i predsjednik Komisije za profesionalni nogomet, novinar Damir Petranović te Davor Posilović, načelnik Sektora za javni red i sigurnost Policijske uprave zagrebačke, komentirali su u HRT-ovoj emisiji Otvoreno nerede na autocesti A1 u subotu.

Posilović je na početku emisije poručio kako kriminalističko istraživanje i dalje traje.

- Poduzet će se cijeli niz dokaznih radnji koje stoje na raspolaganju. Sprovest će se i ispitivanje svjedoka, vještačenja različitih vrsta i sve ostale mjere i radnje koje nam stoje na raspolaganju. Za očekivati je da ovo nije konačan broj ljudi koji će biti obuhvaćeni kriminalističkim istraživanjem - rekao je i dodao kako nema saznanja o novo ozlijeđenim osobama.

Istaknuo je kako se ne radi o sukobu već o "eklatantnom primjeru izazivanja nereda" i to nasiljem u mnoštvu uz uporabu opasnog oruđa prema većem broju osoba iz mržnje s namjerom da se neposredno ugrozi život i imovina u većem obimu.

- Cijeli put dolaska organizirane skupine navijača iz Splita je protekao besprijekorno - rekao je i naveo da bi se izazivanje nereda moglo spriječiti kada bi se raspolagalo sa saznanjima koja bi ukazivala na takvo što.

Antolić je poručio kako smatra da događaji s autoceste nemaju nikakve veze s onime što se događalo u zoni stadiona u Maksimiru.

- Dinamo je četiri dana prije utakmice poslao upute Hajduku u kojima smo ih zamolili da prenesu svojoj navijačkoj grupi sve informacije, od dolaska na stadion, pa do toga da nas kao organizatore trebaju upoznati sa sadržajem svojih transparenata i koje navijačke rekvizite žele unijeti. Oni su to ignorirali. Onda smo 20. svibnja ponovili, oni su opet ignorirali, da bi sat i pol prije utakmice bili obaviješteni da oni dolaze i nose transparente, bubnjeve i štapove, ali da nisu smatrali da to treba prijaviti. Nakon što su došli na ulaz na tribinu Jug, tražili su razgovor s predstavnikom Dinama - rekao je.

Dodao je kako je predstavnik Dinama došao na razgovor, na što su navijači rekli da njihov odvjetnik razgovara, a koji se nije predstavio.

- U razgovoru s našim predstavnikom je rekao da smo apsolutno u pravu, Torcida je to trebala prijaviti, ali da im izađemo u susret ako možemo. Mi smo rekli da ne možemo, da pozivamo goste iz Splita da uđu na stadion, ali bez transparenata većih od 2x1. Oni su to odbili i nikakvih problema u zoni Jug nije bilo - poručio je.

- Nikome ništa nije zabranjeno, samo smo tražili da se poštuju pravila - rekao je Antolić.

Novinar Petranović je osudio napad na policiju, no rekao kako je policija prvi put pucala na građane.

- Njihova priča je puna rupa. Ranjenih je, po svemu sudeći, više nego što je službeno objavljeno. Ljudi s kojima sam razgovarao kažu da policija nije pucala kod benzinske. Pozivam policiju da objavi sve snimke - rekao je. Smatra kako je policija trebala narediti da se navijače pusti na stadion te poručio da su rekviziti uobičajen folklor na svim stadionima na svijetu.

Posilović je rekao kako je do pucnjave došlo na pristupnom putu do benzinske postaje.

Antolić je poručio da je Torcida u bubnjevima unosila pirotehniku.

- Razumijem da oni nemaju europsko iskustvo pa ne znaju za pravila. Što se tiče ovog da sam ja Mamićev potrčko... Evo, ja sam sin Mamića, to je razina Petranovića - rekao je.

Petranović je rekao da je poznato da je Antolić Mamićev potrčko, a Antolić mu je odgovorio da je Petranović zaljubljen Mamićem i opsjednut njime iako nema veze s neredima na autocesti.

- UEFA prije utakmica traži popis onog što će se unijeti i da svi rekviziti moraju biti ostavljeni 24 sata prije utakmice - rekao je Črnko.

- Antoliću je problematičan i megafon jer se može koristiti za, kako je rekao, izvikivanje neugodnih fraza - rekao je Petranović i ponovio kako je ovo prvi put u Hrvatskoj da je policija pucala na građane.

- Pregršt je dokaza da je policija pretjerala s reakcijom - rekao je te pozvao na istragu policijskog postupanja. Posilović mu je na to odgovorio da se istražuje od prvog trenutka.

Na pitanje trebaju li klubovi biti čvršći prema navijačima, Antolić je rekao da svaki klub treba postupati sa svojim navijačima "kako to smatra potrebno". Na pitanje kako su ušle baklje, Antolić je rekao da se na 5000 ljudi svašta može dogoditi. Petranoviću je rekao da je vanjski suradnik Hajduka.

- Ja sam tu u svoje ime, a vi ste tu u ime svog gazde iz Međugorja. Uprava Dinama ide na tjedne kolegije. Hajduk je vodoskok kulture, pošte i transparentan klub, sve što vi niste - rekao je.

