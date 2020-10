Svađali se Drele i Jandroković: 'Hodajte vi bez maske, danas imate preko 1100 zaraženih...'

Zastupnik Davor Dretar je čitao Facebook status jedne medicinske sestre koja je usporedila svoj posao i posao saborskog zastupnika, na što ga je Jandroković prekinuo, jer to nije bila tema rasprave

<p>U Saboru se, zadnji radni dan prije dvotjedne stanke, raspravljalo o Izvješću o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć i utrošku sredstava u prošloj godini. Pred kraj izlaganja <strong>Davora Dretara</strong>, zastupnika Domovinskog pokreta, predsjednik Sabora <strong>Gordan Jandroković</strong> ga je prekinuo.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Svađa Dreleta i Jandrokovića</strong></p><p>Naime, Dretar Drele je nakon dugog izlaganja rekao da će Domovinski pokret podržati Izvješće, a kako je imao još pet minuta vremena odlučio je to iskoristiti kako bi pročitao Facebook status jedne medicinske sestre. Ona je usporedila svoj posao i posao saborskog zastupnika, a kada ga je pročitao do kraja, Dretar se pokušao osvrnuti na činjenicu da Sabor ide na dvotjednu pauzu.</p><p>U tom trenutku Jandroković ga je prekinuo.</p><p>- Sad ću vas prekinuti, pustio sam vas neko vrijeme, ali govorite izvan teme rasprave. O tome možete govoriti u slobodnoj raspravi - rekao mu je Jandroković.</p><p>Dretar se na to povukao iz rasprave i poručio mu:</p><p>- Ja ću staviti svoju masku, kao što ste vi stavili masku na usta svih nas koji bi vam se mogli usprotiviti u iduća dva tjedna.</p><p>Na to mu je uzvratio Jandroković:</p><p>- Danas imate preko 1100 zaraženiih, pa vi hodajte bez maske ako mislite da je to uredu.</p>