Jandroković ozdravio i vratio se na posao: 'U dobroj sam formi'

Muški dio obitelji bio je zaražen, a ženski dio ne, dakle girl power očito tu djeluje. Supruga je onda brinula naravno o nama, opisao je Jandroković svoje dane u koroni

<p>Gordan Jandroković, predsjednik Hrvatskog sabora, ispričao je za <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/predsjednik-sabora-gordan-jandrokovic-o-koronavirusu-i-napadu-na-markovu-trgu---624131.html" target="_blank">Dnevnik Nove TV</a> iskustva s koronavirusom, ali se osvrnuo i na napad na policajca te mjere na Markovu trgu. Jandroković kaže da se sada osjeća dobro.</p><p>"Evo, oporavio sam se, nisam imao jake simptome, na sreću, tako da evo vraćam se čini mi se u sasvim solidnoj formi. Muški dio obitelji bio je zaražen, a ženski dio ne, dakle girl power očito tu djeluje. Supruga je onda brinula naravno o nama", opisao je Jandroković i dodao da je u jednoj fazi bilo i ostavljanje hrane pred vratima.</p><p>Komentirao je i današnju rekordnu brojku novozaraženih i poručio građanima da se drže propisanih mjera.</p><p>"Ja se držim pravila, i evo svi to vide, često nosim masku, ali čini mi se da jedan kontakt u kojem nisam imao masku je upravo doveo do toga da se razbolim, dakle mogu zaista uputiti poruku svima da je ova bolest opasna, da je ona dosta nelogična, ima neka svoja pravila koja očito još uvijek ni znanost nije uspjela utvrditi, otkriti i jedini način da nastavimo koliko toliko nastavili živjeti je da se držimo pravila", rekao je Jandroković i dodao da je u vrijeme koje je proveo u izolaciji čitao i pratio medije.</p><h2>Ranjenom policajcu zaželio brzi oporavak</h2><p>Ranjenom policajcu želi brz oporavak i da što prije ozdravi. </p><p>"Nazvali su me moji ljudi iz osiguranja i javili su mi što se dogodilo, to je bilo zaista jedno strašno iznenađenje. Policajac je ranjen, želim mu oporavak, želim mu da što prije ozdravi, isto tako potpora njegovoj obitelji", kazao je Jandroković.</p><p>"Ono što mi je bilo najgore nakon tog čina jest poruke koje sam vidio na društvenim mrežama, na portalima, poruke puna mržnje, poziva na nasilje, poruke koje koje ukazuju da postoji jedan dio ljudi koji smatraju da je sve dozvoljeno i koji su spremni i na nasilje, dakle kao društvo moramo odgovoriti na to", upozorio je.</p><p>Nakon rata, puno je ilegalnog oružja ostalo u domovima ljudi. Jandroković je pozvao građane da vrate oružje kako se ovakvi događaji ne bi ponavljali.</p><p>"Puno je bilo akcija, pozivalo se od strane države ljude da vrate oružje, jedan značajan dio oružja je vraćen, ali očito da postoje ljudi koji žele imati oružje, ne znam zašto, to je očito dio nekog njihovog načina i promišljanja o životu", kazao je Jandroković.</p><p>"Međutim pozvao bih sve da vrate nelegalno oružje jer, evo, u ovakvom slučaju, u ovakvoj situaciji - jedan mladi čovjek izgubio je svoj život. Da nije imao to oružje kod kuće možda se to ne bi ni dogodilo. Definitivno, nakon ovog slučaja, sigurnost postaje sve bitnija i bitnija", rekao je Jandroković i kazao kako nije za potpuno zatvaranje Markova trga, no da taj prostor mora biti osiguran kako se slični događaji, poput napada u ponedjeljak, ne bi ponovili.</p>