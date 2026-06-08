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NESTALE TISUĆE EURA

Svadbeni lopov ukrao tisuće eura iz automobila u Slavoniji

Piše 24sata,
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Svadbeni lopov ukrao tisuće eura iz automobila u Slavoniji
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Lopov je u subotu između 19.30 i 0.30 sati na području općina Velika Kopanica i Bukovlje provalio u više automobila na parkiralištima ispred svečanih sala

Nepoznati počinitelj ukrao je tisuće eura iz automobila na dvije svadbe, udaljene niti pola sata jedne od druge, izvijestila je PU brodsko-posavska. Lopov je u subotu između 19.30 i 0.30 sati na području općina Velika Kopanica i Bukovlje provalio u više automobila na parkiralištima ispred svečanih sala. Iz vozila je ukrao novac, a vlasnike oštetio za više tisuća eura.

Policijski službenici nastavljaju daljnji rad i kriminalističko istraživanje u cilju pronalaska počinitelja kaznenih djela teške krađe.
 

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