Omiški policajac Zvonimir Vrkić je po najvećoj prometnoj gužvi iz Omiša do Splita za samo 16 minuta, kao pratnja na motoru, uspio dovesti rodilju Danielu Miočević. Danielu je u svom automobilu iz Makarske vozio njezin partner Denis Paler, a bez Vrkića put do Splita u turističkoj špici bi trajao sigurno koji sat, a i tko zna kako bi završila.

Tog 20. srpnja oko 18 sati dok su bili u kući u Makarskoj, Danieli je puknuo vodenjak. Odmah su sjeli u auto i krenuli prema Splitu. Do Omiša su došli bez problema, ali tamo je nastao čep.

- Upadamo u ogromnu gužvu. Ne može se ni naprijed ni nazad i već me počinje hvatati mala panika. Vrišti supruga i govori kako ima osjećaj da će joj dijete ispasti - priča Denis za Slobodnu Dalmaciju.

Na omiškom mostu ugledao je policajca koji kontrolira promet i kad je stigao do njega, rekao mu je da hitno mora odvesti ženu u rodilište. Vrkić je čuo Danielu kako zapomaže.

- Odmah sam potrčao do motocikla i u tom trenutku me zove šef smjene da me pita kolika je gužva. Ja mu kažem da ima gužve, ali da jedna žena rađa u automobilu u koloni. Nakon toga šef govori: "Pusti gužvu, lako ćemo za gužvu, pomogni ženi." Umjesto mene u raskrižje ulazi mlada "bobica", ja sjedam na motor i krećem put Splita, dok iza mene vozi Denis – kaže policajac Zvonimir Vrkić.

Uz zvučnu i svjetlosnu signalizaciju policajac Vrkić je čistio gužvu na putu za Split, a odmah iza njega vozio je Denis svoju Danielu. Do bolnice su stigli za 16 minuta, gužva je bila ogromna, ljudi su se upravo vraćali s kupanja.

Ispred zgrade Ginekologije već je čekalo spremno zdravstveno osoblje, a tko je njima javio da stiže posebna "pošiljka" iz Omiša, odnosno Makarske, ni danas Zvonimir i Denis ne znaju.