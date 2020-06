Svaka lista svoj rod ima: 'Ja ću se kandidirati dok ne umrem'

Za saborsko mjesto bori se 2669 kandidata, njih 18 za jedan mandat. Nagrada je mjesečno nikad lakše zarađenih 15.000 kn. Supružnici, braća i sestre te očevi i sinovi politički su se aktivirali više nego ikad

<p>Tko će koga ako ne svoj svoga, moto je kojim se očito vodio dio predlagatelja izbornih lista.</p><p>Među 2669 kandidata našlo se mjesta za braću, sestre, supružnike, očeve s kćerima ili sinovima.</p><p>Nakon što nisu uspjeli na europskim izborima, braća Duga ovoga puta žele do saborske fotelje. <strong>Darko Duga</strong>, koji je ujedno i predsjednik Hrvatske stranke reda, objasnio je zašto je na listu stavio brata Krunoslava.</p><p>- Kako da mi jednom mladom stručnjaku kažemo da neće biti na listi, bez obzira na to što je Krunoslav moj brat - rekao je <strong>Darko Duga.</strong></p><h2>Neki svjesni da neće proći</h2><p>Krunoslav je, kaže, međunarodni inženjer zavarivanja i žalosno je kaže što takvi ljudi nisu prvi u društvu. Iako se kandidirao na većini izbora, Darko Duga ne gubi nadu, ali i ne planira odustati od izbora ako i ovaj put ne uspije dogurati do fotelje.</p><p>- Kandidirat ću se dok ne umrem - poručio je.</p><p>Na izbore ide i stranka Abeceda demokracije, koja je u prošlome mandatu bila parlamentarna stranka, a zahvaljujući Ivanu Pernaru u mandatu je primala gotovo 1,5 milijuna proračunskih kuna.</p><p>Čelnik te stranke <strong>Stjepan Vujanić </strong>na prošlim izborima osvojio je tek 26 glasova. Vujanić je na izborima prvi na listi svoje stranke u 7. izbornoj jedinici, a njegova kći Maja našla se na trećemu mjestu u 1. izbornoj jedinici.</p><p>- Kći je u stranci već 15 godina i kreator je svih programa, ali nije imala primanja. Mislim da je zaslužila biti na listi - rekao je Vujanić, ali i priznaje kako je svjestan da neće proći u Sabor.</p><h2>Nek' ostane u obitelji</h2><p>Novac koji je dobio na Pernarovo ime, kaže, sad troši na kampanju za ove izbore, a uvjeren je da će mu još nešto novca i ostati. Koliko, nije precizirao.</p><p>U lov na saborski mandat idu <strong>Ivan Fiolić Fio </strong>i njegov sin Martin. Nakon glazbeno-humoristične emisija “Fio show” odlučili su zaplivati u političkim vodama, i to kao kandidati Autohtone Hrvatske seljačke stranke.</p><p>Otac se za ulazak u Sabor bori s prvog mjesta u 6. izbornoj jedinici, a sin Martin kao prvi na listi u 7. izbornoj jedinici.</p><p><strong>Miroslav Škoro</strong> postavio je sestru Vesnu Vučemilović da predvodi listu u 4. izbornoj jedinici, a time joj je, ako je suditi po anketama, osigurao mandat.</p><p>- Nisam je stavio na mjesto u HEP-u, da brine o vjetrenjačama, nego sam je stavio na streljanu, da se izbori kao majka dvoje djece i žena koja je prva na razredbenom ispitu na Ekonomskom fakultetu - rekao je nedavno <strong>Škoro</strong>.</p><p>Za razliku od njega,<strong> Željko Kerum</strong> sestru<strong> Nevenku Bečić</strong> stavio je na 14. mjesto pa će za povratak u saborske klupe trebati preferencijalne glasove. Na izborima su i supružnici Kekin, Raspudić te Puljak.</p>