'Svaka šuša može reći da smo izdajnici pa smo pitali SOA-u'

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković poručio je u subotu kako mu "svaka tupava šuša" može reći da su Vlada i HDZ izdajnici, pa je stoga pitao SOA-u ima li saznanja o tome, čime je odgovorio na novinarski upit izruguje li se sa Sigurnosno-obavještajnom agencijom. "Nalazimo se u jednom političkom kupusu i džumbusu koji traje godinama, a budući da se kroz Sabor razvila praksa od strane oporbenih zastupnika da za sve što im je sporno pitaju SOA-u je li istina, onda smo i mi jučer stvari doveli do toga da pitamo je li istina ovo što nam talog od Hajdaš Dončića ili Milanovića prebacuju godinama. I SOA je u okviru svoje nadležnosti rekla da za svaku od tih teških optužbi nemaju nikakvih saznanja", poručio je Plenković nakon sjednice Nacionalnog odbora u Šibeniku, koja se održava uoči sutrašnjeg Općeg sabora HDZ-a.

Nakon što je poslao upit SOA-i ima li saznanja da Vlada vodi veleizdajničku, izdajničku ili kvislinšku politiku, podanički izvršava naloge Bruxellesa te o optužbama na račun HDZ-a da su kriminalna organizacija ili nacistička stranka, SOA je prema današnjoj objavi Vlade "konstatirala da ne raspolaže saznanjima koji bi potvrdili takve navode."

"Sad bi mi ovom analogijom oporbe trebali tražiti da smjesta daju ostavke Milanović, Hajdaš Dončić i svi koji su od njih prepisivali ili se moraju ispričati - 'dobar dan, dragi HDZ, oprostite, sve što smo vam mi izgovorili nije istina'. To je bila poanta", pojasnio je Plenković.

Podsjetio je, u izjavi novinarima, i na uspjehe Vlade - od socijalnih pitanja do infrastrukturnih projekata, te istaknuo kako oporba u svemu tome ničime nije pridonijela.

"Što god mi napravimo - ili nije do nas ili je slučajno ili lažemo, a uz to smo lupeži i kriminalci, nacisti, veleizdajnici...Poanta ovoga (slanja upita SOA-i) je bila da kažemo tome dosta", poručio je.

Došli smo do toga da ćemo stvari dovoditi do apsurda

Nije propustio priliku spomenuti najnoviju spornu temu između vladajućih i oporbe, slanje naših vojnika u NATO misiju obučne potpore Ukrajini u Njemačku o čemu će Sabor ovog tjedna glasovati.

"Za nas je Wiesbaden u Njemačkoj, za Milanovića i njegove jatake je negdje pored Harkiva", istaknuo je Plenković pa je ironično dodao kako je ispitivao članove HDZ-a ili veleposlanike koji su živjeli ili žive u Njemačkoj nalazi li se Wiesbaden zaista tamo ili u Ukrajini.

"E, do toga smo došli i sad ćemo stvari dovoditi do apsurda", ustvrdio je.

Plenković ne vidi postupak Vlade, u kojoj od SOA-e traže odgovore na ovakva pitanja, kao izrugivanje s obavještajnom agencijom.

"Ne, ovo je poruka oporba i javnosti. Ako mi svaka šuša blentava i tupava može reći da smo veleizdajnici, kvislinzi... čekaj malo, pa dokle možemo to trpjeti? Pa smo pitali njih imaju li oni nekih saznanja o tome, ako imaju, onda da idemo sami u zatvor. A, gle čuda, nemaju nikakvih saznanja i to je bit", odgovorio je.

Ako oni (oporba) mogu pitati SOA-u za sve, možemo i mi, ustvrdio je Plenković.

Plenković o kandidatima za lokalne izbore: 'Fokus je na Primorcu'

Na novinarska pitanja o kandidatima za predstojeće lokalne izbore, kazao je da se na sutrašnjem Općem saboru stranke neće o tome raspravljati. Dodao je kako je potrebno još provesti određene konzultacije.

"Fokus je na predsjedničkom kandidatu Draganu Primorcu i podršci njemu jer ti su izbori prvi", poručio je.

Upitan hoće li ministar regionalnoga razvoja i fondova EU Šime Erlić biti kandidat na lokalnim izborima u Zadru, a ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković u Primorsko-goranskoj županiji, kratko je odgovorio: "O tom potom".

Negativno je odgovorio na upit je li predsjednik Uprave Hrvatskih šuma Nediljko Dujić danas bio na sjednici Nacionalnog odbora. Negirao je i da je bilo pritisaka na Policijsku upravu Šibensko-kninsku.

Naime, mediji su objavili da je Dujić, čiju je kćer prijavila mlada policajka, bio na sastanku s načelnikom PU šibensko-kninske a što je on demantirao. Dujić je kazao da je posjetio PU Šibensko-kninsku, no nije se sastao s načelnikom policije Sandrom Santinijem, kako su ranije izvijestili mediji. Dujić je otišao u policiju kako bi prijavio prijetnje smrću koje su on i njegova obitelj primili.