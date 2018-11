Svaki dan bit će sve hladnije, a idući tjedan moguć je i snijeg!

Toplom vremenu danas dolazi kraj, a već krajem dana doći će do osjetnijeg prodora hladnijeg zraka. Najviše će se to osjetiti u četvrtak ujutro u kontinentalnom dijelu zemlje gdje bi se temperature mogle spustiti na pet Celzijevih stupnjeva što je otprilike dvostruko hladnije u odnosu na prethodne dane, ali i tjedne.

Na Jadranu će u iduća dva dana osjet svježine pojačavati umjerena i jaka, na udare olujna bura, zbog koje će biti i problema u prometu između sjevera i juga Hrvatske, stoji u HRT-ovoj prognozi.

Od početka vikenda će svakim danom biti sve svježije, a već početkom idućeg tjedna mogli bi nas zadesiti i prvi jutarnji minusi kao i mraz. Ni dnevne temperature neće biti visoke pa tako u unutrašnjosti uglavnom neće prelaziti 5, a na Jadranu 10 stupnjeva.

Nadolazeće zahladnjenje u početku neće donijeti padaline, ali u utorak i srijedu moglo bi biti nešto kiše, ali i snijega koji je moguć u gorskim predjelima dok se do nizina središnje Hrvatske možda spusti tek susnježica.

Cold weather will spread across E, CNTRL and SE Europe this weekend into early next week. Here is animation of 850 mbar temp probabillity being below -5 °C. With such temperature at this height, snowfall is usually probable also in the lowlands. Depending on moisture. @wxcharts pic.twitter.com/nFhFxV2efq