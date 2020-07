'Svaki dekan izgubio je barem jedan spor i nisu ih smijenili'

Sada se čeka i odluka Senata Sveučilišta u Zagrebu koji mora ili potvrditi li odbiti tu odluku o suspenziji. Dekanica misli da bi bio presedan bude li potvrđena

<p>Ono što me najviše muči u cijeloj to priči, jest da vidim da je to pokušaj destabilizacije Filozofskog fakulteta, rekla je dekanica FF-a <strong>Vesna Vlahović-Štetić</strong> za <a href="https://vijesti.hrt.hr/634464/dekanica-ff-a-o-suspenziji-to-je-pokusaj-destabilizacije-fakulteta" target="_blank"><strong>HRT.</strong></a></p><p>Rektor <strong>Damir Boras </strong>suspendirao ju je poslije odluke Županijskog suda kojom je Vlahović-Štetić pravomoćno osuđena za mobing nad prorektorom <strong>Antom Čovićem. </strong></p><p>- Svaki dekan izgubio je barem jedan radni spor, a neki i puno više, i nitko ih za to nije smijenio - dodala je.</p><p>Sada se čeka i odluka Senata Sveučilišta u Zagrebu koji mora ili potvrditi ili odbiti tu odluku o suspenziji. Dekanica misli da bi bio presedan bude li potvrđena.</p><p>Također, danas su zaposlenici i studenti FF-a Vladi i njenom predsjedniku Plenkoviću dali peticiju s više od 8000 potpisa kojim traže neopozivu ostavku rektora Borasa.</p><p>- Nitko ništa ne propituje, nitko ništa se ne usuditi pitati ili ne želi pitati - kazala je Vlahović-Štetić, dodavši da postoje ljudi koji će glasati drugačije.</p><p>Tj., smatra da su vijeća FPZG-a i ADU-a dale pute svojim članovima da ne glasaju za njezinu smjenu, a očekuje da će Senat dobiti 47 glasova za njezinu smjenu jer je, kaže, uobičajeno da se glasa tako da se dignu ručice.</p><p>Dekanica je rekla da je pokrenula postupak koji ju je dočekao kad je postala dekanica, a prijavu protiv Čovića aktualizirala je na zahtjev onih koji su je predali.<br/> <br/> - Ja sam pokrenula nešto što je zakonom propisana procedura.<br/> <br/> Dodala je da zakonski propisana procedura ne može biti mobing, odgovornost za svoju smjenu vidi u Borasu i Ćoviću.</p>