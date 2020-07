Divjak: Stanje na Filozofskom se rješava na sramotan način

Ministrica smatra da je tu riječ o teškim presedanima pa poziva sve članove Senata da uđu u akademsku raspravu o toj temi, razmisle što to znači za Sveučilište te onda donose odluke

<p>Ministrica znanosti i obrazovanja <strong>Blaženka Divjak</strong> izjavila je kako za stanje poput ovoga s Filozofskim fakultetom u Zagrebu treba izbjegavati jer je sramota da se to rješava na neakademski način i bez rasprave, istaknuvši da za to najveću odgovornost snosi rektor <strong>Damir Boras</strong>.</p><p>Iako poštujem autonomiju sveučilišta, treba jasno reći, da postoje akademske klike koje zaustavljaju razvoj i rade na štetu mlađih i sposobnijih koji mogu vući cijeli sustav naprijed, istaknula je Divjak i poručila da ovakve situacije treba izbjegavati jer je sramota da se one rješavaju dekretima, na neakademski način i bez rasprave.</p><p>Ocijenila je kako najveću odgovornost za to snosi rektor Damir Boras.</p><p>Rektor Sveučilišta Damir Boras suspendirao je dekanicu Filozofskog fakulteta Vesnu Vlahović-Štetić zbog kršenja zakona i Statuta Sveučilišta u Zagrebu. Odluka o suspenziji temelji se na presudi Županijskog suda u Zagrebu kojom je <strong>Vesna Vlahović-Štetić </strong>pravomoćno osuđena za šikaniranje, odnosno mobing <strong>Ante Čovića</strong> kao zaposlenika Fakulteta, čime je ugrožavala dostojanstvo zaposlenika u sferi komuniciranja, održavanja socijalnih odnosa i kvalitete profesionalnog statusa.</p><p>Ministrica smatra da je tu riječ o teškim presedanima pa poziva sve članove Senata da uđu u akademsku raspravu o toj temi, razmisle što to znači za Sveučilište te onda donose odluke, a ne da se aklamacijom prihvaćaju upitni prijedlozi.</p><p>Na pitanje je li Senat slobodan u odlučivanju, odgovorila je kako svi iz akademske zajednice moraju odlučivati na temelju činjenica, spoznaje, onoga što znaju i poštenja. Senat mora preuzeti odgovornost, ne može je izbjeći ni u ovom slučaju kao što nije trebao izbjeći ni u nekom ranijem slučaju, dodala je.</p><p>Odgovarajući na pitanje je li moguće da Filozofski fakultet istupi iz Sveučilišta rekla je kako je to moguće no da ona poziva na dijalog, a Upravu Sveučilišta da razmisli kako rektorova odluka utječe na Filozofski fakultet koji je, kako tvrdi, u legitimnom procesu izabrao svoga dekana jer svi stoje iza dekanice.</p><p>- Pozivam Senat da razmisli o tome i vidi da ta situacija može utjecati na Filozofski fakultet i na cijelo Sveučilište - rekla je Divjak i dodala kako umjesto dekreta prije svega treba biti dijalog jer je Senat odgovoran za stanje i za rješenje.</p><p>Na upit o pravnim mogućnostima rekla je da Filozofski fakultet može pozvati upravni nadzor od Ministarstva znanosti i obrazovanja te dodala kako Ministarstvo dosad nikad nije dobilo podlogu za suradnju Rektorata Sveučilišta, čak i unatoč rješenje Ustavnoga suda da Sveučilište mora odgovarati u smislu upravnoga nadzora.</p><p>Smatra i da su naši zakoni takvi da nema posebnih rokova u kojima bi Rektorat morao dostaviti svoje odgovore. Rektor i cijela Upravu Sveučilišta odgovorni su prema poreznim obveznicima jer se u ovom slučaju radi na štetu nastavnika, zaposlenika i studenata Filozofskog fakulteta, dodala je.</p><p>Napomenula je i kako Filozofski fakultet može pokrenuti upravni postupak pred Upravnim sudom, ali smatra da je u ovom slučaju sada na redu akademska samouprava, preuzimanje odgovornosti i postojanje činjenica da netko u samom zalasku svoje karijere pravi štete onima koji sada ulaze u sustav.</p><p>Ocijenila je da su u njezinu mandatu znanost i obrazovanje bili u središtu zanimanja te istaknula da je postigla dobre rezultate. Sve ono što sam prije tri godine stavila u prvi plan i na čemu sam radila, rezultati su sada vidljivi, rekla je Divjak i podsjetila da je provela reformu u obrazovanju i povećala ulaganje u znanost i znanstveno istraživanje. </p><p>Rekla je i kako je gotov akcijski plan za nastavu na daljinu, veliki projekt cjelodnevne nastave te napomenula da u visokom obrazovanju još ima posla. </p><p>Tu je kurikularna reforma, uložili smo dvije milijarde kuna u strukovno obrazovanje, povećali ulaganje u znanost, radili na povlačenju novca iz fondova, uveli stipendije, donijeli zakon o studentskom radu, rekla je dodavši da zakon o visokom obrazovanju nije izmijenjen jer je postojao velik otpor ljudi iz akademske zajednice kao i nedostatak političke volje da se proces dovede kraju.</p><p>Istaknula je kako je od svoja četiri zamišljena cilja realizirala tri i pol.</p>