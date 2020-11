Svaki diktator, autokrat, rasist i populist plakat će za Trumpom

Kao što je Amerika nekad bila uzor i uzdanica borcima za slobodu i liberalnu demokraciju u svijetu, Trumpova Amerika bila je oslonac diktatorima i populistima koji su gazili demokraciju i vladali poput silnika.

<p>Svaki diktator, autokrat, demagog i populist, svaki radikal i ekstremist, svaki šovinist i rasist, kao i svaki teoretičar zavjere i osporavatelj znanosti, plakat će za Donaldom Trumpom.</p><p>Jer u predsjedniku SAD-a izgubili su svog najvećeg saveznika, prijatelja i uzdanicu. Sada im ostaje samo Vladimir Putin.</p><p>Janez Janša još u srijedu čestitao je Trumpu, a onda objavu njegova poraza dočekao na tragu teorija zavjere i Trumpovih optužbi o izbornoj prevari. Viktor Orban još uvijek nije čestitao Joeu Bidenu, kao što šuti konzervativna i klerikalna politika u Poljskoj. Aleksandar Vučić javno je navijao za Trumpa.</p><p>Trumpov poraz veliki je udarac za sve male "trumpove" po Europi i svijetu, od Mađarske i Poljske do Brazila i Filipina. U sjeni Putinove Rusije. </p><h2>Svjetionik zla</h2><p>Sjedinjene Države, nekadašnji (samozvani) lider slobodnog svijeta i svjetionik nade za sve ugnjetavane nacije, narode, političke i etničke skupine, postale su pod Trumpom oslonac za one koji su željeli vladati po njegovu modelu: ignorirajući liberalnu demokraciju, pokoravajući demokratske institucije, kinjeći manjine, gazeći slobodne medije, zatirući slobodu i ljudska prava.</p><p>Trump je, u kombinaciji s Vladimirom Putinom, sklopio "osovinu zla" koja je zalupila vrata u lice svima onima koji su se željeli boriti za spas liberalne demokracije i ljudskih prava, sve do klimatskih promjena i znanstveno utemeljene borbe protiv pandemije.</p><p>Od samog dolaska na vlast prije četiri godine Donald Trump zaoštrio je odnose s demokratskim liderima i slizao se s diktatorima, od Sjeverne Koreje preko Filipina do Brazila. Bio je impresioniran nasilnicima, a ne državnicima. </p><h2>Dodvoravao se rasistima</h2><p>Dodvoravao se ekstremistima i rasistima, kopajući po ranama američkog društva i šaljući time poruku drugim malim trumpovima u svijetu da se mogu povesti za njegovim primjerom. U odnosu prema migrantima, prema ženama, prema svim manjinama, od nacionalnih do seksualnih, prema novinarima i medijima, znanstvenicima i stručnjacima, kritičarima i oporbenjacima...</p><p>Ohrabrivao je teoretičare zavjere i na njihovim sumanutim konstrukcijama relativizirao istinu, znanost, ustaljene norme, zdravi razum. Ako je sve teorija zavjere, onda će i njegov poraz biti plod zavjere. A ako nema istine, tada i njegove laži postaju "alternativna istina".</p><p>Svatko - orvelovski - može tumačiti što god hoće. Istina je laž i laž je istina.</p><h2>Protiv NATO-a i EU</h2><p>Donald Trump destabilizirao je NATO savez i ratovao s Europskom unijom, dajući time poticaja onim populistima i diktatorima koji su prkosili temeljnim vrijednostima EU, među kojima su bili i oni na koje se ugledala hrvatska politika, od Orbana do Poljske.</p><p>Trumpov poraz sada je i njihov poraz.</p><p>Bidenova pobjeda, a još više i povijesna pobjeda Kamale Harris, prve, pa još i nebjelačke potpredsjednice SAD-a, trebala bi makar na razini dojma i poruke preokrenuti trendove i ohrabriti one koji se bore za svoja prava. Primjerice, žene u Poljskoj koje se bore protiv zabrane pobačaja, ali i druge skupine širom svijeta koje su u Americi pod Trumpom izgubile svog zaštitnika i uzora.</p><h2>Hrvatska dijeli lekcije</h2><p>Bivši američki veleposlanik u Hrvatskoj Peter Galbraith upozorio je na to u intervjuu Večernjem listu, kad je naglasio da je Amerika nekad širila i jačala demokraciju u svijetu, a sada bi "hrvatski veleposlanik u SAD mogao dijeliti Americi savjete o demokraciji i izbornom procesu".</p><p>Naravno, Amerika je bila daleko od savršene demokracije i prije Trumpa koji je samo lešinario na njezinim slabostima, sjetimo se Bushevih ratova i Latinske Amerike, godinama je sponzorala brojne "antikomunističke" diktatore (pa i neke komunističke), ali nikada kao pod Donaldom Trumpom nije tako otvoreno gazila temelje liberalne demokracije.</p><p>Trump je želio izbrisati postojeći i ustanoviti novi svjetski poredak.</p><p>Stoga je njegov Trumpov izborni poraz u određenom aspektu čak i manje važan za samu Ameriku, koja će se još dugo batrgati u svojim noćnim morama, koliko je bitan za demokratski svijet. </p><p>Jer šalje poruku da liberalna demokracija još nije mrtva. Pa ni u zemljama pod vlašću malih trumpova. </p>