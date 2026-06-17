Recimo to jasno, po tko zna koji put: država krši zakonska prava ljudi koji imaju pravo na državnu pomoć u obliku osobnih asistenata, inkluzivnog dodatka, terapija, medicinske opreme
KOMENTIRA: ANA DASOVIĆ PLUS+
Svaki put kad Ivan ostane sam, država je prekršila zakon
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Ivan Milatić (55) svake se noći budi oko tri sata, kao i mnogi drugi njegovi vršnjaci. No za razliku od njih, njega bude bolovi i rane na nogama kao posljedica cerebralne paralize. Da bi mogao odraditi obične svakodnevne poslove i rutine, oprati se, skuhati, raširiti rublje, ili se samo odjenuti, mora čekati po nekoliko sati, dok mu ne dođe njegovateljica. Ivan je, naime, stopostotni invalid te bez pomoći njegovateljice i osobnog asistenta sam ne može mnogo. Kako kaže, bez pomoći može napraviti tek nekoliko koraka, a izvan stana ne može ići sam.
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