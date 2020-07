VIDEO Ovako su policajci hapsili heroja koji je spasio Trnje: 'Maknite mu nogu s vrata!'

Na snimkama koje smo dobili vidi se kako je Blagus snimao policajce mobitelom dok su pregledavali branu. Policajac mu je zabranio da snima. Na sljedećoj snimci Blagus je na podu dok mu policajac drži nogu na vratu

<p>Zagrebačka policija jutros je objavila službeno priopćenje zašto je u subotu privela <strong>Tihomira Blagusa</strong> s Trnja, koji je zajedno sa susjedima u noći kada je Zagreb pogodila poplava provalio i otvorio ustavu kako bi spriječio da bujica pogodi Trnje. U priopćenju tvrde kako Blagusa nisu priveli zbog otvaranja ustave, nego zbog ometanja i vrijeđanja policajaca, kao i da su mu izmjerili 0,88 promila alkohola u organizmu.</p><p>Blagus je nakon objave policijskog priopćenja za 24sata rekao kako nije točno da je vrijeđao policiju i pružao otpor. Poslao nam je i snimku prema kojoj se čini da mu je policajac krenuo oduzeti mobitel. Blagus tvrdi da ga je policajac udario.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Recite, jel trebate vi još šta - kaže policajac na početku snimke Blagusu, koji sve snima mobitelom.</p><p>- Ne, samo hoću snimati kaj vi radite zato jel... - kaže Blagus.</p><p>- Ne možete vi snimati šta mi radimo, ovo je policijski posao i prema policijskim ovlastima se odrađuje ovaj posao - govori policajac koji prilazi Blagusu i rukom mu miče mobitel.</p><p>- Ne, ne, ne, dobro - izgovara Blagus istovremeno nakon čega se snimka prekida.</p><p>- Nisam ih niti napao niti vrijeđao. Zanimalo me tko ih je poslao i zbog čega i htio sam mobitelom snimiti cijeli postupak. Policajac me je udario i uzeo mobitel, ali ja nisam uopće uzvratio nego sam htio doći do svog mobitela. Onda su me bacili na pod, stavili nogu za vrat, lisice i odveli me u postaju. Nije točno da sam pružao bilo kakav otpor - govori nam Blagus.</p><p>Blagusovu tvrdnju da su ga bacili na pod i stavili mu nogu na vrat potvrđuje i fotografije te druga snimka koju je snimio jedan od susjeda. Na njima se vidi Blagus koji leži na podu dok mu policajac na snimci stavlja lisičine, a drugi potkoljenicom pritišće vrat i leđa.</p><p>Dok ga policija savladava, okupljeni ljudi, među kojima i Blagusova sestra, viču i traže da mu maknu nogu s vrata. Ubrzo ju je policajac maknuo.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Blagus ne poriče da je imao alkohola u krvi.</p><p>- Mi smo branu otvorili oko jedan u noći, nakon toga smo do pola četiri čistili moju kuću od mulja i vode i kada smo završili smo popili da u toj tužnoj situaciji ipak proslavimo što nije bilo gore i što smo očistili kuću. Tu noć sam spavao dva sata – tvrdi Blagus.</p><p>Policija je u priopćenju cijelu situaciju opisala ovako:</p><p>- Nakon dolaska policijskih službenika i tijekom provođenja potrebnih radnji, došao je 54-godišnjak koji je pokušao ući u prostor u koji je provaljeno. Pri tom je izražavao negodovanje, ometao policijske službenike u provođenju službene radnje te ih galameći vrijeđao, da bi u jednom trenutku krenuo zamahivati rukama u smjeru policijskog službenika. Policijski službenik izdao mu je upozorenje da se smiri i da prestane s narušavanjem javnog reda i mira, a što on nije učinio već je nastavio s takvim ponašanjem.</p><p>- Nakon što je upozoren da će zbog narušavanja javnog reda i mira biti priveden u službene prostorije 54-godišnjak je i dalje nastavio s opisanim ponašanjem, oglušio se na naredbu zbog čega su ga policijski službenici, radi pružanja aktivnog otpora, uz uporabu sredstava prisile priveli u službene prostorije - kažu u zagrebačkoj policiji.</p><p>Dodaju da su istragom potvrdili sumnju da je Blagus, pod utjecajem alkohola od 0,88 promila, počinio prekršaje iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira zbog čega su protiv njega podnijeli optužni prijedlog nadležnom prekršajnom sudu.</p><p> </p>