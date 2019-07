'Svakog dana zbog stabla na pločniku riskiram vlastiti život'

Riječanki Jadranki Vlainić (65) u siječnju je zbog šećerne bolesti amputirana noga, zbog čega je mjesecima bila zarobljena u vlastitom stanu jer, do nedavno, ispred zgrade u kojoj živi nije postojala adekvatna rampa za invalide.

Uslijedilo je natezanje s hrvatskom birokracijom, prebacivanje od šaltera do šaltera i borba s institucijama, koje je za nju je obavljao suprug jer nije mogla iz stana.

- Sve to trajalo je pet mjeseci i, iako su nadležni obećali da će problem riješiti do kraja ove godine, ja toliko dugo nisam mogla prešetavati od prozora do prozora, zarobljena u vlastitom stanu. U pomoć smo pozvali medije i onda su rampu hitno izgradili u roku od tri dana. Znači, može se. Mediji su nam u ovom slučaju puno pomogli pa smo se odlučili njima obratiti i ovaj put - zahvalna je medijima Vlainić.

No tu nesretnoj Riječanki nije bio kraj problema. Naime, cesta koja vodi do prve trgovine, kafića, obale i mora, jedini je put kojim se do tih lokacija može spustiti. No na pločniku rastu dva stabla zbog kojih žena u kolicima ne može tuda prolaziti, već ovisi o suprugu koji je pažljivo i oprezno mora jedan dio puta voziti po vrlo prometnoj cesti za vozače.

- Tu su dva stabla, ali jedno je tik uz zid pa bi se njega dalo proći. Kada bi barem odrezali ovo jedno, veće stablo. ja bih mogla i sama ići kuda trebam. Ovako moram po cesti, vozači trube, čude se što žena s kolicima radi na cesti. Neki imaju razumijevanja pa uspore ili stanu dok prođem, a neki viču i psuju. Kada sam bila zdrava, naravno da mi stablo nije smetalo i žao mi je da ga se mora rezati, ali ovako u kolicima stvarno nema druge opcije. Bojim se i strah me je da me jednog dana netko ne "pokupi" autom ili busom - kaže zabrinuta Jadranka.

Nazire se kraj agonije

Srećom, ženinoj agoniji nazire se kraj budući da smo na upit Komunalnom redarstvu Rijeka dobili odgovor kako će problem biti riješen, tj. stabla na nogostupu posječena do kraja tjedna

- Upoznati smo s problemom i on će biti riješen u najkraćem mogućem roku, ovisno o raspoloživosti djelatnika, a najkasnije do kraja tjedna - potvrdila je pročelnica Komunalnog sustava Rijeka Irena Miličević.

